Habib Nurmagomedov jahon chempionatida qaysi terma jamoaga muxlislik qilishini ochiq aytdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jurnalistlar bilan suhbatda Habib Nurmagomedovdan 2026 yilgi jahon chempionatida qaysi terma jamoaga muxlislik qilishi so‘raldi.
Sportchi bu savolga javoban O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashini ma’lum qildi.
Habibning aytishicha, O‘zbekiston yaxshi salohiyatga ega va jahon chempionatida pley-off bosqichi uchun kurashishga qodir.
U milliy jamoamiz hech bo‘lmaganda guruhdan chiqib, turnirdagi yurishini davom ettirishiga umid bildirdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…