Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabda

·43·Sport
Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq noroziligini bildirdi.
  • Uning fikricha, Erling Xolandning goliga sabab boʻlgan vaziyatda ofsayd boʻlgan va bu qaror futbol qoidalarining talqinini murakkablashtirmoqda.
  • Kerrikning taʼkidlashicha, bunday qarorlar himoyachilar uchun muammo tugʻdiradi va futbol kelajagi uchun xavotirli.

Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida kechgan markaziy Manchester derbisi katta bahstalab vaziyat va hakamlik qarorlari atrofidagi keskin eʼtirozlarga sabab boʻldi. "Old Trafford" stadionida boʻlib oʻtgan bahsda mezbonlar minimal 0:1 hisobida magʻlubiyatga uchradi. Oʻyindan keyin Manchester Yunayted bosh murabbiyi vazifasini bajaruvchi Maykl Kerrik uchrashuvdagi hakamlik standartlari va VAR tizimi ishlash prinsipini keskin tanqid ostiga oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri xabar berishicha, taqdirni hal qilgan yagona gol ikkinchi boʻlimda Erling Xoland tomonidan kiritildi. Ushbu vaziyatda maydondagi hakamlar dastlab oʻyindan tashqari holat (ofsayd) qayd etgandi, biroq Video yordamchi hakamlar (VAR) xonasidan uzoq davom etgan maslahatlashuvlardan soʻng gol hisobga olindi. Bu qaror "Manchester Yunayted" murabbiylar shtabi va muxlislarida kuchli norozilik hamda shubha uygʻotdi.

Bahsli epizod va tushunmovchiliklar

Mazkur mojaroli vaziyat Yoshko Gvardiolning jarima maydonchasiga uzatgan toʻpi va unga harakat qilgan futbolchilar bilan bogʻliq boʻldi. Argentinalik yarim himoyachi Fernandes Josko Gvardiolning zarbasi paytida ofsayd holatida boʻlgan. U toʻpga teginmagan boʻlsa-da, diving-hed (shoʻngʻib bosh bilan zarba berish) usulida harakat qilib, bevosita "Manchester Yunayted" himoyachisi Lisandro Martinesning koʻrish chizigʻini toʻsib qoʻygandi.

Mezbonlar futbolchilari Fernandesning bu harakati Lisandro Martinesni ikkilanishga solgani va orqa ustunda turgan Erling Xolandning gol urishiga sharoit yaratganini taʼkidlashdi. Biroq Matt Donohue boshchiligidagi VAR jamoasi Fernandes toʻpga tegmagani, darvozabon yoki himoyachining toʻpga boradigan yoʻlini jismonan toʻsib qoʻymagani uchun qoidabuzarlik yoʻq deb topdi va golni qonuniy deb topdi.

Maykl Kerrikning keskin munosabati

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Maykl Kerrik hakamlarning bu tushuntirishini mutlaqo asossiz va xavotirli deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy texnologiyalar va ofisdagi hakamlar yordamida qabul qilinayotgan bunday qarorlar futbol qoidalarining talqinini yanada chigallashtirmoqda.

"Bu juda hayratlanarli tushuntirish", – dedi Maykl Kerrik oʻyin yakunida Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida. Mutaxassisning taʼkidlashicha, agar oʻyinda faol qatnashmaslik deb aynan shunday vaziyatlar tushunilsa, bu himoyachilar uchun ulkan muammolarni keltirib chiqaradi va futbolning kelajagi uchun xavotirli signal hisoblanadi.

Manchester YunaytedManchester SitiMaykl KerrikVARErling Xoland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiEnzo Mareska derbidagi gʻalaba va Erling Xoland goli haqida fikr bildirdiBugun, 00:18Hansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiHansi Flik Barselonada penaltilarni kim tepishini aytdiKecha, 23:37«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!«Manchester Siti» “Old Trafford”ni zabt etdi: «Manchester Yunayted» mag‘lub etildi!Kecha, 22:41Yevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiYevro-2020 yulduzi Farg‘onada!: «Neftchi» finlyandiyalik to‘purar transferini e’lon qildiKecha, 22:31Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Manchester derbisidagi bahsli gol: VAR qarori nima uchun oʻzgardi?Kecha, 22:20Lamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiLamine Yamal Lionel Messi rekordini takrorladiKecha, 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?