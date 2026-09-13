Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq gʻazabda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik Manchester Siti bilan oʻyindagi VAR qaroridan qattiq noroziligini bildirdi.
- Uning fikricha, Erling Xolandning goliga sabab boʻlgan vaziyatda ofsayd boʻlgan va bu qaror futbol qoidalarining talqinini murakkablashtirmoqda.
- Kerrikning taʼkidlashicha, bunday qarorlar himoyachilar uchun muammo tugʻdiradi va futbol kelajagi uchun xavotirli.
Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida kechgan markaziy Manchester derbisi katta bahstalab vaziyat va hakamlik qarorlari atrofidagi keskin eʼtirozlarga sabab boʻldi. "Old Trafford" stadionida boʻlib oʻtgan bahsda mezbonlar minimal 0:1 hisobida magʻlubiyatga uchradi. Oʻyindan keyin Manchester Yunayted bosh murabbiyi vazifasini bajaruvchi Maykl Kerrik uchrashuvdagi hakamlik standartlari va VAR tizimi ishlash prinsipini keskin tanqid ostiga oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri xabar berishicha, taqdirni hal qilgan yagona gol ikkinchi boʻlimda Erling Xoland tomonidan kiritildi. Ushbu vaziyatda maydondagi hakamlar dastlab oʻyindan tashqari holat (ofsayd) qayd etgandi, biroq Video yordamchi hakamlar (VAR) xonasidan uzoq davom etgan maslahatlashuvlardan soʻng gol hisobga olindi. Bu qaror "Manchester Yunayted" murabbiylar shtabi va muxlislarida kuchli norozilik hamda shubha uygʻotdi.
Bahsli epizod va tushunmovchiliklarMazkur mojaroli vaziyat Yoshko Gvardiolning jarima maydonchasiga uzatgan toʻpi va unga harakat qilgan futbolchilar bilan bogʻliq boʻldi. Argentinalik yarim himoyachi Fernandes Josko Gvardiolning zarbasi paytida ofsayd holatida boʻlgan. U toʻpga teginmagan boʻlsa-da, diving-hed (shoʻngʻib bosh bilan zarba berish) usulida harakat qilib, bevosita "Manchester Yunayted" himoyachisi Lisandro Martinesning koʻrish chizigʻini toʻsib qoʻygandi.
Mezbonlar futbolchilari Fernandesning bu harakati Lisandro Martinesni ikkilanishga solgani va orqa ustunda turgan Erling Xolandning gol urishiga sharoit yaratganini taʼkidlashdi. Biroq Matt Donohue boshchiligidagi VAR jamoasi Fernandes toʻpga tegmagani, darvozabon yoki himoyachining toʻpga boradigan yoʻlini jismonan toʻsib qoʻymagani uchun qoidabuzarlik yoʻq deb topdi va golni qonuniy deb topdi.
Maykl Kerrikning keskin munosabatiOʻyindan keyingi matbuot anjumanida Maykl Kerrik hakamlarning bu tushuntirishini mutlaqo asossiz va xavotirli deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, zamonaviy texnologiyalar va ofisdagi hakamlar yordamida qabul qilinayotgan bunday qarorlar futbol qoidalarining talqinini yanada chigallashtirmoqda.
"Bu juda hayratlanarli tushuntirish", – dedi Maykl Kerrik oʻyin yakunida Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida. Mutaxassisning taʼkidlashicha, agar oʻyinda faol qatnashmaslik deb aynan shunday vaziyatlar tushunilsa, bu himoyachilar uchun ulkan muammolarni keltirib chiqaradi va futbolning kelajagi uchun xavotirli signal hisoblanadi.
Izohlar 0
…