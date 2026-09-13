Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”

·47·Madaniyat
Barno Teshaboyeva: “Kampir rollari bilan kam bo‘lmadim”

O‘zbek san’atida turli yoshdagi ayollar obrazini mahorat bilan gavdalantirib kelayotgan aktrisa Barno Teshaboyeva o‘zining ijodiy faoliyati va “kampir” rollari haqida gapirdi.

Aktrisa 38 yildan buyon sahna va ekranda kampir obrazini ijro etib kelayotganini ta’kidladi. U bu kasbidan hech qachon afsuslanmaganini, san’at orqali hayotda o‘z o‘rnini topganini bildirdi.

“Kampir rolini o‘ynaganimdan afsuslanmayman. Shu kasbim ortidan kam bo‘lmadim. Toshkentdan uyim bor, o‘zim xohlagan joyga sayohat qilishim uchun mablag‘im yetarli. Bir oilaning baxtli bekasiman. Bundan ortiq baxt bormi?” — dedi Barno Teshaboyeva.

Aktrisa sahnadagi mashaqqatli mehnati haqida ham gapirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bir konsert davomida 40 daqiqaga yaqin yarim o‘tirgan holda oyoqda turishiga to‘g‘ri keladi.

“Boshqalar 10 daqiqa ham bunday holatda tura olmaydi. Men esa yillar davomida sahnada shu mehnatni bajarib kelyapman”, — dedi san’atkor.

Barno Teshaboyeva, shuningdek, umrini san’atga bag‘ishlagani, ammo bugunga qadar hech qanday mukofotga ega bo‘lmaganini ham afsus bilan qayd etdi.

Barno TeshaboyevakampirToshkento‘zbek teatr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiBTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildiBugun, 12:00Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)Bugun, 11:16Maykl Jekson muxlislari uchun Toshkentda unutilmas tadbir bo‘lib o‘tadiMaykl Jekson muxlislari uchun Toshkentda unutilmas tadbir bo‘lib o‘tadiBugun, 01:48Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Bugun, 01:25Nigora tug‘ilgan kunini nishonlamoqda: turmush o‘rtog‘i uni hayratda qoldirdi (video)Nigora tug‘ilgan kunini nishonlamoqda: turmush o‘rtog‘i uni hayratda qoldirdi (video)Kecha, 18:00Turkiyaga kelin bo‘lgan Nargiza Salmonova: “Bir yil qaynonamga yalindim” (video)Turkiyaga kelin bo‘lgan Nargiza Salmonova: “Bir yil qaynonamga yalindim” (video)Kecha, 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...