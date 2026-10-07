Xonzoda Kambarova uchrashuvga chiqishdan oldin yigitlarga karta raqamini yuborishini aytdi

·68·Madaniyat
Xonzoda Kambarova uchrashuvga chiqishdan oldin yigitlarga karta raqamini yuborishini aytdi

Aktrisa va bloger Xonzoda Kambarova RTV telekanalining “Boricha gaplashamiz” ko‘rsatuvidagi suhbatda yigitlar bilan uchrashuvga chiqishdan oldin ularga karta raqamini yuborishini ma’lum qildi.

“Kartamni tashlayman-da, mana shuncha summani tashlaysan, deyman. Bu mening restoranga chiqish summam. Opamga shu narsani aytib bersam, 'Sen kimsan?' dedilar hayratlanib.

Psixolog bir soat o‘tirib, suhbatlashgani uchun 100, 300, hatto 500 dollargacha oladi. Bir soat dardingizini eshitish uchun haq olsa, men nega ikki soat vaqtimni bekorga sarflab, uchrashuvga borishim kerak?” — dedi Xonzoda Kambarova.

Aktrisaning ta’kidlashicha, ba’zida bu usul orqali uchrashuvga chiqishdan bosh tortgan holatlari ham bo‘ladi. U yigitlar qimmat restoranga taklif qilganida ham o‘z shartini ochiq aytishini bildirdi.

“U 100 foiz 'Mana shunday restoran taklif qilaman sizga' yoki 'qimmat restoran' deydi. Men esa 'Mana, kartam' deyman”, — deya qo‘shimcha qildi u.

Xonzoda KambarovaBoricha gaplashamizRTV telekanali
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahrizoda Madaminova oila qurishga tayyorligini aytdi: “O‘z odamimni uchratganim yo‘q”Shahrizoda Madaminova oila qurishga tayyorligini aytdi: “O‘z odamimni uchratganim yo‘q”1 oktabr 05:31Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)Shahrizoda Madaminova: «Meni “aktrisa, model” deb atashlari yoqmayapti» (video)23 sentabr 14:27Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)19 iyul 18:08Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!Aktrisalik mahorati bilan tanilgan Xonzoda Do‘stova o‘zining “Shinanay” qo‘shig‘i bilan lol qoldirdi!29 iyun 23:30Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)Xonzoda Do‘stova "Shinanay" premyerasini o‘zgacha tarzda nishonladi (video)29 iyun 17:07Uch marta xiyonat: Xonzodaning ajrashish sabablari ochiqlandiUch marta xiyonat: Xonzodaning ajrashish sabablari ochiqlandi21 aprel 06:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi