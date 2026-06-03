Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!

·382·Madaniyat
Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!
Audio versiyasi

Xonandalar Sevinch Mo‘minova va Kamron Mo‘minov muxlislar uchun yangi duet tarona ustida ishlayotganini ma’lum qildi. Ular ijro etgan yangi qo‘shiq “Gul” deb nomlanadi.

Hozircha qo‘shiqning rasmiy premyera sanasi e’lon qilinmagan bo‘lsa-da, san’atkorlar uning tez orada tinglovchilar hukmiga havola etilishini bildirib o‘tishgan. Xonandalar o‘zlarining Instagram sahifalari orqali ushbu taronadan kichik parcha ulashib, muxlislar qiziqishini yanada oshirdi.

E’lon qilingan qisqa lavha ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, tinglovchilar tomonidan iliq kutib olindi. Ko‘plab kuzatuvchilar qo‘shiq ohangi va duet uyg‘unligini yuqori baholab, izohlarda ijobiy fikrlar qoldirmoqda.

Ayniqsa, muxlislar qo‘shiqning to‘liq versiyasini sabrsizlik bilan kutayotganini bildirib, uning tezroq premyera qilinishini so‘ramoqda. Ko‘rinib turibdiki, “Gul” qo‘shig‘i chiqishidan oldin ham katta qiziqish uyg‘otishga ulgurgan.

Sevinch Mo‘minovaKamron Mo‘minovGulInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiBugun, 11:26Adham Soliyev san’atga qaytadimi? Xonanda javob berdiBugun, 10:31Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdiBugun, 09:02Jastin Biber restoranda muxlislarini hayratda qoldirdi (video)Bugun, 08:23Lil Xurramovning “sevgi qissasi” kutilmaganda yakun topdiBugun, 07:31Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiKecha, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)