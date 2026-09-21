«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda

·88·Madaniyat
«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aziz Rametov sog'ligidagi jiddiy muammolarni yengib, katta kinoga qaytishga tayyorligini bildirdi.
  • U Azamat Ahrorov bilan birgalikda yangi dramatik film yaratishga kelishib oldi.
  • Rametov o'zining 19 yoshida suratga tushgan "O'tov" filmini eslab, kino olamini juda sog'inganini ta'kidladi.
  • Ushbu xushxabar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarning katta quvonchiga sabab bo'ldi.

O‘zbek milliy kinosining yorqin namoyandalaridan biri, millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan taniqli aktyor va rejissyor Aziz Rametov uzoq davom etgan davolanish kurslaridan so‘ng nihoyat salomatligidagi jiddiy muammolarni yengib o‘tdi va katta ijodga qaytishga tayyorligini bildirdi. So‘nggi yillarda, xususan, o‘zi suratga olgan «Arslon izi» kartinasidan keyin ekranlarda kamnamo bo‘lib qolgan san’atkor poytaxt ko‘chalarida hamkasbi, taniqli aktyor Azamat Ahrorov bilan yuzma-yuz uchrashdi.

E’lon qilingan videomurojaatda Aziz Rametovning ancha tetiklashgani, sog‘lom va kayfiyati yuqori ekani yaqqol namoyon bo‘ldi. Muloqot chog‘ida Azamat Ahrorov Aziz Rametovning 19 yoshida (2007 yil) suratga tushgan «O‘tov» filmi butun bir avlodga ilhom berganini ta’kidlab, undan birgalikda yangi dramatik film yaratish bo‘yicha va’da oldi. Aktyorning o‘zi esa kino olamini nihoyatda sog‘inganini yashirmadi: «Juda sog‘ingan edim. Xudo qaytarib berdi mana. Ancha yaxshi. Qo‘ldan yetaklab olib ketasan endi, buyog‘iga».

Xo‘sh, sevimli aktyor sog‘ligini tiklash uchun qanday sinovlarni bosib o‘tdi, Azamat Ahrorov va Aziz Rametov ijrosidagi yangi loyiha o‘zbek kinosida qanday shov-shuv yasashi kutilmoqda va muxlislar kutgan qaytish qachon sodir bo‘ladi?

«O‘tov»dan «Arslon izi»gacha va yangi va’da: Ijodkorlarning samimiy diydori

Ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan videosuhbatning asosiy tafsilotlari:

  • Sog‘liqning to‘liq tiklanishi: Aziz Rametov muolajalardan so‘ng o‘zini ancha yaxshi his qilayotganini, og‘ir damlar ortda qolganini va kinematografiyani juda qo‘msaganini bildirdi;

  • Nostalgiya va ilk qadamlar: Aktyor kinodagi ilk jiddiy roli — 19 yoshida suratga olingan mashhur «O‘tov» filmini (2007 yil) yodga oldi;

  • Azamat Ahrorovning taklifi va e’tirofi: Ahrorov ushbu filmlarni ko‘rib kino sohasiga mehr qo‘yganini aytib, Rametovni yangi katta loyihaga taklif qildi;

  • Yangi hamkorlik va’dasi: Har ikki ijodkor yaqin orada muxlislar uchun yangi formatdagi kuchli va ta’sirli dramatik kartina yaratishga kelishib oldi;

  • Muxlislarning ulkan quvonchi: Aktyorning sog‘aygani va ommaga qaytgani aks etgan lavhalar tarmoqlarda minglab iliq tilaklar va qo‘llab-quvvatlovlarga sabab bo‘ldi.

Aziz Rametovning ijodiy bosqichlari: Faoliyat taqqosi va hozirgi holat

Aktyor va rejissyor faoliyatining asosiy davrlari tahlili:

Ko‘rsatkichlar va davrlar

Ijodiy cho‘qqi va debyut davri

So‘nggi yillardagi tanaffus

Hozirgi holat va kelajak

Ilk shov-shuvli film

«O‘tov» (19 yosh, 2007 yil)

Ekranlarda kamnamolik

Muxlislar sog‘inchi va yangi loyihalar

Rejissyorlik ishlari

«Arslon izi» va qator mualliflik ishlari

Ijodiy pauza va sukunat

Yangi hamkorlikdagi filmlar rejasi

Salomatlik darajasi

Yuqori ijodiy faollik

Muolaja va tiklanish bosqichi

To‘liq tuzaldi, tetik va sog‘lom ko‘rinish

Kinoga munosabati

O‘zbek kinosining asosiy qahramonlaridan biri

Kinodan vaqtincha uzoqlashish

Kinematografiyaga to‘liq qaytishga shaylik

Yangi sheriklik

Yakkaxon va oilaviy ijodiy jamoa

Shaxsiy davolanish jarayoni

Azamat Ahrorov bilan yangi tandem

Kinematografiya ekspertizasi: Rametovning qaytishi o‘zbek kinosiga nima beradi?

Madaniyat sharhlovchilari va kino ixlosmandlarining xulosalari:

  • Dramatik mahoratning o‘rni: Aziz Rametov milliy kinematografiyada o‘ziga xos chuqur xarakterli va psixologik dramatik rollarni qoyilmaqom ijro eta oladigan kam sonli aktyorlardan biri sanaladi;

  • Ijodiy tandem salohiyati: Azamat Ahrorov va Aziz Rametovning birgalikdagi ijodiy birlashuvi tomoshabinlar orasida katta kassabop muvaffaqiyat qozonishi mumkin;

  • Ruhiy kuch va iroda namunasi: Og‘ir sog‘liq muammolarini yengib, yana oyoqqa turish va muxlislar qarshisiga yorug‘ yuz bilan qaytish jamiyat uchun ulkan ijobiy motiv hisoblanadi;

  • Yangi davr boshlanishi: Aktyorning yangi kuch va tajriba bilan ekranlarga qaytishi mualliflik kinosi va milliy seriallar rivojiga yangi nafas olib kirishi kutilmoqda.

Aziz Rametovning sinovlardan o‘tib yana ijodiy safga qaytishi o‘zbek kino olami uchun haftaning eng quvonchli yangiliklaridan biriga aylandi.

Siz Aziz Rametovning qaysi rollari va filmlarini («O‘tov», «Arslon izi» va boshqalar) eng ko‘p yaxshi ko‘rasiz? Azamat Ahrorov bilan hamkorlikda qanday janrdagi yangi kinofilm kutyapsiz? Sevimli aktyorimizga bo‘lgan samimiy tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha o‘zbek kino ixlosmandlari uchun ushbu xushxabarni yaqinlaringiz bilan ulashing!

Aziz RametovAzamat AhrorovO‘tovArslon izi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Azoda O‘zbekistonga qaytdi (video)Azoda O‘zbekistonga qaytdi (video)Bugun, 15:15Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Bugun, 15:12Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”Bugun, 14:40Shahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiShahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiBugun, 14:39Huvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiHuvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiBugun, 13:01Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Bugun, 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh