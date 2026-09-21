«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aziz Rametov sog'ligidagi jiddiy muammolarni yengib, katta kinoga qaytishga tayyorligini bildirdi.
- U Azamat Ahrorov bilan birgalikda yangi dramatik film yaratishga kelishib oldi.
- Rametov o'zining 19 yoshida suratga tushgan "O'tov" filmini eslab, kino olamini juda sog'inganini ta'kidladi.
- Ushbu xushxabar ijtimoiy tarmoqlarda muxlislarning katta quvonchiga sabab bo'ldi.
O‘zbek milliy kinosining yorqin namoyandalaridan biri, millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan taniqli aktyor va rejissyor Aziz Rametov uzoq davom etgan davolanish kurslaridan so‘ng nihoyat salomatligidagi jiddiy muammolarni yengib o‘tdi va katta ijodga qaytishga tayyorligini bildirdi. So‘nggi yillarda, xususan, o‘zi suratga olgan «Arslon izi» kartinasidan keyin ekranlarda kamnamo bo‘lib qolgan san’atkor poytaxt ko‘chalarida hamkasbi, taniqli aktyor Azamat Ahrorov bilan yuzma-yuz uchrashdi.
E’lon qilingan videomurojaatda Aziz Rametovning ancha tetiklashgani, sog‘lom va kayfiyati yuqori ekani yaqqol namoyon bo‘ldi. Muloqot chog‘ida Azamat Ahrorov Aziz Rametovning 19 yoshida (2007 yil) suratga tushgan «O‘tov» filmi butun bir avlodga ilhom berganini ta’kidlab, undan birgalikda yangi dramatik film yaratish bo‘yicha va’da oldi. Aktyorning o‘zi esa kino olamini nihoyatda sog‘inganini yashirmadi: «Juda sog‘ingan edim. Xudo qaytarib berdi mana. Ancha yaxshi. Qo‘ldan yetaklab olib ketasan endi, buyog‘iga».
Xo‘sh, sevimli aktyor sog‘ligini tiklash uchun qanday sinovlarni bosib o‘tdi, Azamat Ahrorov va Aziz Rametov ijrosidagi yangi loyiha o‘zbek kinosida qanday shov-shuv yasashi kutilmoqda va muxlislar kutgan qaytish qachon sodir bo‘ladi?
«O‘tov»dan «Arslon izi»gacha va yangi va’da: Ijodkorlarning samimiy diydori
Ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lgan videosuhbatning asosiy tafsilotlari:
Sog‘liqning to‘liq tiklanishi: Aziz Rametov muolajalardan so‘ng o‘zini ancha yaxshi his qilayotganini, og‘ir damlar ortda qolganini va kinematografiyani juda qo‘msaganini bildirdi;
Nostalgiya va ilk qadamlar: Aktyor kinodagi ilk jiddiy roli — 19 yoshida suratga olingan mashhur «O‘tov» filmini (2007 yil) yodga oldi;
Azamat Ahrorovning taklifi va e’tirofi: Ahrorov ushbu filmlarni ko‘rib kino sohasiga mehr qo‘yganini aytib, Rametovni yangi katta loyihaga taklif qildi;
Yangi hamkorlik va’dasi: Har ikki ijodkor yaqin orada muxlislar uchun yangi formatdagi kuchli va ta’sirli dramatik kartina yaratishga kelishib oldi;
Muxlislarning ulkan quvonchi: Aktyorning sog‘aygani va ommaga qaytgani aks etgan lavhalar tarmoqlarda minglab iliq tilaklar va qo‘llab-quvvatlovlarga sabab bo‘ldi.
Aziz Rametovning ijodiy bosqichlari: Faoliyat taqqosi va hozirgi holat
Aktyor va rejissyor faoliyatining asosiy davrlari tahlili:
Ko‘rsatkichlar va davrlar
Ijodiy cho‘qqi va debyut davri
So‘nggi yillardagi tanaffus
Hozirgi holat va kelajak
Ilk shov-shuvli film
«O‘tov» (19 yosh, 2007 yil)
Ekranlarda kamnamolik
Muxlislar sog‘inchi va yangi loyihalar
Rejissyorlik ishlari
«Arslon izi» va qator mualliflik ishlari
Ijodiy pauza va sukunat
Yangi hamkorlikdagi filmlar rejasi
Salomatlik darajasi
Yuqori ijodiy faollik
Muolaja va tiklanish bosqichi
To‘liq tuzaldi, tetik va sog‘lom ko‘rinish
Kinoga munosabati
O‘zbek kinosining asosiy qahramonlaridan biri
Kinodan vaqtincha uzoqlashish
Kinematografiyaga to‘liq qaytishga shaylik
Yangi sheriklik
Yakkaxon va oilaviy ijodiy jamoa
Shaxsiy davolanish jarayoni
Azamat Ahrorov bilan yangi tandem
Kinematografiya ekspertizasi: Rametovning qaytishi o‘zbek kinosiga nima beradi?
Madaniyat sharhlovchilari va kino ixlosmandlarining xulosalari:
Dramatik mahoratning o‘rni: Aziz Rametov milliy kinematografiyada o‘ziga xos chuqur xarakterli va psixologik dramatik rollarni qoyilmaqom ijro eta oladigan kam sonli aktyorlardan biri sanaladi;
Ijodiy tandem salohiyati: Azamat Ahrorov va Aziz Rametovning birgalikdagi ijodiy birlashuvi tomoshabinlar orasida katta kassabop muvaffaqiyat qozonishi mumkin;
Ruhiy kuch va iroda namunasi: Og‘ir sog‘liq muammolarini yengib, yana oyoqqa turish va muxlislar qarshisiga yorug‘ yuz bilan qaytish jamiyat uchun ulkan ijobiy motiv hisoblanadi;
Yangi davr boshlanishi: Aktyorning yangi kuch va tajriba bilan ekranlarga qaytishi mualliflik kinosi va milliy seriallar rivojiga yangi nafas olib kirishi kutilmoqda.
Aziz Rametovning sinovlardan o‘tib yana ijodiy safga qaytishi o‘zbek kino olami uchun haftaning eng quvonchli yangiliklaridan biriga aylandi.
Siz Aziz Rametovning qaysi rollari va filmlarini («O‘tov», «Arslon izi» va boshqalar) eng ko‘p yaxshi ko‘rasiz? Azamat Ahrorov bilan hamkorlikda qanday janrdagi yangi kinofilm kutyapsiz? Sevimli aktyorimizga bo‘lgan samimiy tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha o‘zbek kino ixlosmandlari uchun ushbu xushxabarni yaqinlaringiz bilan ulashing!
Izohlar 0
…