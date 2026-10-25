Shok xabar: Sevinch Ismoilova qozog‘istonlik xonanda Alisher Bayniyazovga turmushga chiqyaptimi? (video)

·122·Madaniyat
Shok xabar: Sevinch Ismoilova qozog‘istonlik xonanda Alisher Bayniyazovga turmushga chiqyaptimi? (video)

Shirin ovozi bilan muxlislar mehrini qozongan xonanda Sevinch Ismoilova ijtimoiy tarmoqlardagi yangi surat va videolari bilan kuzatuvchilar e’tiborini tortdi. Ayniqsa, uning “Baxt jimlikni yaxshi ko‘radi” degan izohi turli taxminlarga sabab bo‘ldi.

Xonandaning oq libosda tushgan surati muxlislar orasida qizg‘in muhokama qilinmoqda. Ayrim kuzatuvchilar bu tasvirlarni uning shaxsiy hayotidagi muhim yangilik bilan bog‘layotgan bo‘lsa, boshqalar Sevinch Ismoilova turmush qurishga tayyorgarlik ko‘rayotgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Muhokamalarda qozog‘istonlik mashhur xonanda Alisher Bayniyazovning ham nomi tilga olinmoqda. So‘nggi paytlarda ikki san’atkorning ijtimoiy tarmoqlarda birgalikda ko‘rinayotgani ularning munosabatlariga nisbatan qiziqishni yanada oshirgan.

Shu bois muxlislar orasida Sevinch Ismoilova va Alisher Bayniyazov oila qurmoqchimi, degan savol paydo bo‘lgan.Biroq hozircha xonandaning o‘zi bu taxminlarga aniqlik kiritmagan va turmush qurishi haqida rasman ma’lumot bermagan.

Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlar bildirilmoqda. Sevinch Ismoilovaning navbatdagi izohi yoki rasmiy bayonoti esa bu savollarga oydinlik kiritishi mumkin.

Sevinch IsmoilovaAlisher BayniyazovO‘zbek shou-biznesi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiSevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi4 iyun 16:26Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdi23 sentabr 13:50Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdiSevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi24 sentabr 16:32Sevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamadaSevinch Mo‘minovaning muxlislari bilan samimiy diydori tarmoqlarda qizg‘in muhokamada9 oktabr 11:10Sevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldiSevinch Mo‘minova bugun 44 yoshni qarshi oldi30 iyun 13:26Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)Sevinch Ismoilova “Avtobus” qo‘shig‘i bilan yana e’tiborni tortdi (video)12 iyun 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari