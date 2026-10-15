Istanbulda suv toshqini: mashhur turk yulduzlari Murat Boz va Demet O‘zdemir suv toshqini sabab xavf ostida qoldi

·60·Madaniyat
Istanbulda suv toshqini: mashhur turk yulduzlari Murat Boz va Demet O‘zdemir suv toshqini sabab xavf ostida qoldi

Turkiyaning Istanbul shahrida kuchli yomg‘ir oqibatida suv ostida qolgan studiyada xonanda Murat Boz va aktrisa Demet O‘zdemir qamalib qoldi. Ular qutqaruv guruhlari tomonidan qayiqlar yordamida xavfsiz hududga olib chiqildi.

Hodisa Sariyer tumanining Ayazag‘a hududida joylashgan “Cendere Phoenix” studiyalarida yuz bergan. Kuchli yog‘ingarchilik sababli hududda suv sathi taxminan ikki metrga ko‘tarilib, 200 nafardan ortiq kishi bino ichida qolib ketgan.

Suv toshqini tufayli studiyaga quruqlik orqali yetib borishning imkoni bo‘lmagan. Shundan so‘ng qutqaruvchilar hududga qayiqlarda kirib borib, Murat Boz, Demet O‘zdemir hamda studiya xodimlarini evakuatsiya qilishgan.

Qutqaruv ishlari natijasida ular xavfsiz joyga olib chiqilgan.

Murat BozDemet O‘zdemirCendere PhoenixIstanbul yomg‘ir oqibati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiTurk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi21 sentabr 18:07Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!18 sentabr 18:28Tomoshabinlar qattiq tanqid qilgan mashhur turk serial yulduzlariTomoshabinlar qattiq tanqid qilgan mashhur turk serial yulduzlari21 may 14:00Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?Turkiyada eng katta gonorar oladigan yulduzlar kim?19 iyul 21:17«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar«Muhtasham yuz yil»dan keyin karyerasi to‘xtagan 5 yulduzlar15 iyun 13:2181 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda81 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda17 iyun 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi