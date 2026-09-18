Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur turk aktyori Aras Bulut Iynemli giyohvandlik vositalarini iste’mol qilish, noqonuniy saqlash va tarqatishda gumonlanib hibsga olindi.
- Ushbu reyd doirasida yana 18 nafar taniqli san’atkor, bloger va jamoat arboblari ham qo‘lga olindi.
- Agar tarqatish ayblovi o‘z tasdig‘ini topsa, Iynemli va boshqa yulduzlarni bir necha yillik qamoq jazosi kutishi mumkin.
Turk aktyori Aras Bulut Iynemli.
Turk kinematografiyasi va shou-biznes olami so‘nggi yillardagi eng yirik va shov-shuvli jinoiy mojaro markazida qoldi. O‘zbekistonda ham millionlab muxlislar qalbidan chuqur joy olgan «Chuqur» (Çukur) serialidagi Yamach Qo‘chovali, «Ichkarida» (İçerde) kartinasidagi Umut hamda «Muhtasham yuz yil» (Muhteşem Yüzyıl) tarixiy serialidagi Shahzoda Boyazid obrazlari bilan dunyoga tanilgan mashhur turk aktyori Aras Bulut Iynemli politsiya tomonidan hibsga olindi.
Tarqalgan tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, iste’dodli aktyor giyohvandlik vositalarini iste’mol qilish, noqonuniy saqlash hamda tarqatishda (sotishda) gumon qilinmoqda. Eng dahshatlisi, bu birgina aktyor bilan cheklanib qolmagan — Turkiya huquq-tartibot idoralari tomonidan mamlakat bo‘ylab o‘tkazilgan keng ko‘lamli maxsus reydlar davomida Aras Bulut bilan bir qatorda yana 18 nafar taniqli san’atkor, mashhur bloger va jamoat arboblari qo‘lga olingan.
Xo‘sh, turk kinosining bosh yulduzi qanday qilib qora bozor va kriminal zanjirga aralashib qoldi, unga nisbatan necha yillik qamoq jazosi xavf solmoqda va ushbu mojaro mashhur yulduzlarning kino sanoatidagi faoliyatiga yakun yasaydimi?
«Iste’mol, saqlash va tarqatish»: Iynemliga qo‘yilayotgan og‘ir ayblovlar
Istanbul politsiyasi va maxsus bo‘linmalar tomonidan o‘tkazilgan reydlarning asosiy tafsilotlari:
Og‘ir jinoiy moddalar: Turkiya Jinoyat kodeksiga binoan, taqiqlangan moddalarni saqlashdan tashqari ularni tarqatishda aybdor deb topilgan shaxslarga o‘ta qattiq jazo choralari — uzoq yillik qamoq jazolari ko‘zda tutilgan;
18 nafar mashhur bir to‘lqinda: Reyd davomida shou-biznesning yana 18 nafar yuzi qo‘lga olinib, ularning turar joylari va ofislarida tintuv ishlari olib borilgan;
Keng qamrovli operatsiya: Mazkur qo‘lga olish tasodifiy emas, balki politsiyaning maxsus narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan bir necha oylik yashirin kuzatuv va operativ tergov harakatlarining natijasidir;
Ekspertiza jarayoni: Ayni paytda barcha gumonlanuvchilardan qon va soch namunalari olinib, ularning tibbiy ko‘rikdan o‘tish jarayoni qat’iy nazorat ostida ketmoqda.
Ekran rekordlaridan panjara ortiga: Iynemli karyerasidagi kutilmagan qulash
30 dan ortiq yirik loyihalarda bosh rollarni ijro etgan yulduzning murakkab vaziyati:
Ekrandagi qahramon, hayotdagi ayblanuvchi: «Chuqur» serialida mahallani narkotik va kriminaldan himoya qilgan afsonaviy qahramonni gavdalantirgan aktyorning hayotda aynan shu jinoyatda ayblanishi muxlislar uchun haqiqiy shok bo‘ldi;
Reklama va kino kontraktlarining bekor bo‘lishi: Mojaro fonida yirik xalqaro brendlar va telekanallar aktyor ishtirokidagi shartnomalarni bir tomonlama to‘xtatish haqida o‘ylamoqda;
Turk kinosanoatidagi pretsedent: Avvallari ham bir nechta turk aktyorlari giyohvand moddalar bilan qo‘lga olingan, ammo «tarqatish» gumoni bilan bunday yirik toifadagi bosh rol ijrochisining hibsga olinishi kam kuzatilgan holatdir.
Huquqiy va ijtimoiy tahlil: Ekspertlar nima deydi?
Xalqaro media va turkiyalik advokatlarning tahliliy bahosi:
Qonun oldida barcha barobar: Hukumat shou-biznesdagi yulduzlarni ayab o‘tirmasligini, butun jamiyatni zaharlayotgan tarmoqlarga qarshi kurashda shaxsning mashhurligi hech qanday daxlsizlik bermasligini amalda ko‘rsatmoqda;
Yoshlarga salbiy ta’sir: Millionlab yoshlarning kumiriga aylangan aktyorlarning bunday illatlarga bog‘lanib qolishi tarbiyaviy jihatdan jamiyatda jiddiy xavotir uyg‘otmoqda;
Kelgusi taqdir: Agar tarqatish ayblovi o‘z isbotini topsa, Aras Bulut Iynemli va boshqa yulduzlarni bir necha yillik real qamoq muddati kutishi mumkin.
Ekranida adolat va kuch timsoli bo‘lgan taniqli aktyorning giyohvandlik changaliga tushib qolishi hayotda eng katta boylik va shuhrat ham insonni noqonuniy qadamlar oqibatidan qutqarib qololmasligini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, millionlab yoshlar havas bilan qaraydigan bunday mashhur aktyorlarning giyohvandlik jinoyatlariga aralashib qolishiga asosiy sabab nima: shuhrat bosimimi yoki nazoratsizlik? Agar ayblovlar o‘z tasdig‘ini topsa, unga nisbatan sud jazosi qanday bo‘lishi kerak deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya kino olamidagi ushbu kutilmagan mojaro tahlilini barcha serial ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…