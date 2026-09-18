Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!

·0·Madaniyat
Aktyor Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi: Turkiya shou-biznesida misli ko‘rilmagan reyd!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur turk aktyori Aras Bulut Iynemli giyohvandlik vositalarini iste’mol qilish, noqonuniy saqlash va tarqatishda gumonlanib hibsga olindi.
  • Ushbu reyd doirasida yana 18 nafar taniqli san’atkor, bloger va jamoat arboblari ham qo‘lga olindi.
  • Agar tarqatish ayblovi o‘z tasdig‘ini topsa, Iynemli va boshqa yulduzlarni bir necha yillik qamoq jazosi kutishi mumkin.

Turk aktyori Aras Bulut Iynemli.

Turk kinematografiyasi va shou-biznes olami so‘nggi yillardagi eng yirik va shov-shuvli jinoiy mojaro markazida qoldi. O‘zbekistonda ham millionlab muxlislar qalbidan chuqur joy olgan «Chuqur» (Çukur) serialidagi Yamach Qo‘chovali, «Ichkarida» (İçerde) kartinasidagi Umut hamda «Muhtasham yuz yil» (Muhteşem Yüzyıl) tarixiy serialidagi Shahzoda Boyazid obrazlari bilan dunyoga tanilgan mashhur turk aktyori Aras Bulut Iynemli politsiya tomonidan hibsga olindi.

Tarqalgan tezkor ma’lumotlarga ko‘ra, iste’dodli aktyor giyohvandlik vositalarini iste’mol qilish, noqonuniy saqlash hamda tarqatishda (sotishda) gumon qilinmoqda. Eng dahshatlisi, bu birgina aktyor bilan cheklanib qolmagan — Turkiya huquq-tartibot idoralari tomonidan mamlakat bo‘ylab o‘tkazilgan keng ko‘lamli maxsus reydlar davomida Aras Bulut bilan bir qatorda yana 18 nafar taniqli san’atkor, mashhur bloger va jamoat arboblari qo‘lga olingan.

Xo‘sh, turk kinosining bosh yulduzi qanday qilib qora bozor va kriminal zanjirga aralashib qoldi, unga nisbatan necha yillik qamoq jazosi xavf solmoqda va ushbu mojaro mashhur yulduzlarning kino sanoatidagi faoliyatiga yakun yasaydimi?

«Iste’mol, saqlash va tarqatish»: Iynemliga qo‘yilayotgan og‘ir ayblovlar

Istanbul politsiyasi va maxsus bo‘linmalar tomonidan o‘tkazilgan reydlarning asosiy tafsilotlari:

  • Og‘ir jinoiy moddalar: Turkiya Jinoyat kodeksiga binoan, taqiqlangan moddalarni saqlashdan tashqari ularni tarqatishda aybdor deb topilgan shaxslarga o‘ta qattiq jazo choralari — uzoq yillik qamoq jazolari ko‘zda tutilgan;

  • 18 nafar mashhur bir to‘lqinda: Reyd davomida shou-biznesning yana 18 nafar yuzi qo‘lga olinib, ularning turar joylari va ofislarida tintuv ishlari olib borilgan;

  • Keng qamrovli operatsiya: Mazkur qo‘lga olish tasodifiy emas, balki politsiyaning maxsus narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan bir necha oylik yashirin kuzatuv va operativ tergov harakatlarining natijasidir;

  • Ekspertiza jarayoni: Ayni paytda barcha gumonlanuvchilardan qon va soch namunalari olinib, ularning tibbiy ko‘rikdan o‘tish jarayoni qat’iy nazorat ostida ketmoqda.

Ekran rekordlaridan panjara ortiga: Iynemli karyerasidagi kutilmagan qulash

30 dan ortiq yirik loyihalarda bosh rollarni ijro etgan yulduzning murakkab vaziyati:

  • Ekrandagi qahramon, hayotdagi ayblanuvchi: «Chuqur» serialida mahallani narkotik va kriminaldan himoya qilgan afsonaviy qahramonni gavdalantirgan aktyorning hayotda aynan shu jinoyatda ayblanishi muxlislar uchun haqiqiy shok bo‘ldi;

  • Reklama va kino kontraktlarining bekor bo‘lishi: Mojaro fonida yirik xalqaro brendlar va telekanallar aktyor ishtirokidagi shartnomalarni bir tomonlama to‘xtatish haqida o‘ylamoqda;

  • Turk kinosanoatidagi pretsedent: Avvallari ham bir nechta turk aktyorlari giyohvand moddalar bilan qo‘lga olingan, ammo «tarqatish» gumoni bilan bunday yirik toifadagi bosh rol ijrochisining hibsga olinishi kam kuzatilgan holatdir.

Huquqiy va ijtimoiy tahlil: Ekspertlar nima deydi?

Xalqaro media va turkiyalik advokatlarning tahliliy bahosi:

  • Qonun oldida barcha barobar: Hukumat shou-biznesdagi yulduzlarni ayab o‘tirmasligini, butun jamiyatni zaharlayotgan tarmoqlarga qarshi kurashda shaxsning mashhurligi hech qanday daxlsizlik bermasligini amalda ko‘rsatmoqda;

  • Yoshlarga salbiy ta’sir: Millionlab yoshlarning kumiriga aylangan aktyorlarning bunday illatlarga bog‘lanib qolishi tarbiyaviy jihatdan jamiyatda jiddiy xavotir uyg‘otmoqda;

  • Kelgusi taqdir: Agar tarqatish ayblovi o‘z isbotini topsa, Aras Bulut Iynemli va boshqa yulduzlarni bir necha yillik real qamoq muddati kutishi mumkin.

Ekranida adolat va kuch timsoli bo‘lgan taniqli aktyorning giyohvandlik changaliga tushib qolishi hayotda eng katta boylik va shuhrat ham insonni noqonuniy qadamlar oqibatidan qutqarib qololmasligini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, millionlab yoshlar havas bilan qaraydigan bunday mashhur aktyorlarning giyohvandlik jinoyatlariga aralashib qolishiga asosiy sabab nima: shuhrat bosimimi yoki nazoratsizlik? Agar ayblovlar o‘z tasdig‘ini topsa, unga nisbatan sud jazosi qanday bo‘lishi kerak deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Turkiya kino olamidagi ushbu kutilmagan mojaro tahlilini barcha serial ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

Aras Bulut IynemliTurkiya politsiyasiChuqur serialTurkiya narkotik reydlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada mashhur aktrisalar giyohvandlik ishi bo‘yicha ushlandiTurkiyada mashhur aktrisalar giyohvandlik ishi bo‘yicha ushlandiBugun, 17:21«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindi«Chuqur» yulduzi Aras Bulut Iynemli qo‘lga olindiBugun, 17:08So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldiSo‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldiBugun, 12:28"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdi"Oqshom ertaklari"ning sevimli boshlovchisi vafot etdi: Yodgora Ziyomuhamedova 74 yoshida olamdan o‘tdiBugun, 12:22Rayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiRayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiKecha, 16:34Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Kecha, 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi