Merayya Kerining bitta qo‘shig‘i 92 million dollar daromad keltirdi
Ba’zan bittagina qo‘shiq san’atkorning butun hayotini o‘zgartirishi, uni musiqa tarixida o‘chmas iz qoldirgan ijodkorlar qatoriga olib chiqishi mumkin. Amerikalik xonanda Merayya Keri uchun bunday muvaffaqiyat 1994 yilda yaratilgan mashhur «All I Want for Christmas Is You» kompozitsiyasi bilan bog‘liq. Oradan 30 yildan ortiq vaqt o‘tgan bo‘lsa-da, ushbu qo‘shiq har yili dekabr oyi yaqinlashishi bilan xit-paradlarning yuqori pog‘onalaridan joy oladi. Eng qizig‘i, u xonandaning eng barqaror va serdaromad manbalaridan biri bo‘lib qolmoqda.
«The Economist» tahlilchilari hisob-kitoblariga ko‘ra, mazkur kompozitsiya Merayya Keriga har yili qariyb 2,5 million dollar daromad keltiradi. Boshqa moliyaviy ekspertlar esa bu ko‘rsatkich biroz yuqoriroq bo‘lib, 3 million dollargacha yetishi mumkinligini ta’kidlaydi.
Qo‘shiqdan tushadigan mablag‘lar asosan uchta asosiy manba — striming platformalaridagi tinglanishlar, radiostansiyalar efirlari va mualliflik huquqi uchun to‘lanadigan haqlar hisobiga shakllanadi. Shu tariqa, bir necha o‘n yil avval yaratilgan kompozitsiya bugun ham xonanda uchun muntazam daromad keltirishda davom etmoqda.
Qo‘shiqning ommalashuv ko‘lami haqiqatan ham e’tiborga molik. Jumladan, Spotify platformasining o‘zida «All I Want for Christmas Is You» kompozitsiyasi 2,24 milliard martadan ortiq tinglangan. Ayniqsa, Rojdestvo bayrami yaqinlashgan sari uning tinglanish ko‘rsatkichlari keskin o‘sadi. Masalan, 2023 yilda 1 dekabrdan 25 dekabrgacha bo‘lgan davrda qo‘shiq har kuni o‘rtacha 10–12 million marta tinglangan.
«Forbes» nashri hisob-kitoblariga ko‘ra, kompozitsiya taqdim etilganidan buyon Merayya Keri va uning hammuallifi Uolter Afanaseff qo‘shiqdan umumiy hisobda 92 million dollardan ortiq mualliflik daromadi olgan. Bu esa uni musiqa tarixidagi eng serdaromad Yangi yil va Rojdestvo mavzusidagi kompozitsiyalardan biriga aylantirgan.
«All I Want for Christmas Is You»ning muvaffaqiyati faqat musiqiy platformalar va mualliflik to‘lovlari bilan cheklanib qolmaydi. Ushbu qo‘shiq Merayya Kerining tijoriy imkoniyatlarini ham sezilarli darajada kengaytirgan. Xonanda har yili kompozitsiyaning ommalashuvidan foydalanib, turli brendlar bilan reklama shartnomalarini imzolaydi, maxsus Rojdestvo shoularini tashkil etadi. Shuningdek, Netflix va Apple TV+ kabi yirik platformalarda bayram mavzuidagi konsert dasturlari bilan ham ishtirok etadi.
Biroq Merayya Keri uchun ushbu qo‘shiqning qadri faqat moliyaviy muvaffaqiyat va katta daromad bilan o‘lchanmaydi. Kompozitsiya xonandaning bolalik xotiralari, orzu-umidlari va oilaviy hayoti bilan ham chambarchas bog‘liq.
U 2019 yilda «Cosmopolitan» nashriga bergan intervyusida Yangi yil va Rojdestvo bayramlariga bo‘lgan munosabati haqida so‘z yuritgan edi.
«Men bolaligimdan Yangi yil bayramini orziqib kutganman, lekin yoshligimda bu bayram hech qachon haqiqiy ertakka aylanmagan. Oilam notinch edi. Shuning uchun ulg‘ayganimda, o‘zim uchun ham, farzandlarim uchun ham har Rojdestvoni sehrli vaqtga aylantirishga ahd qildim», — degan edi xonanda.
Shu tariqa, bir vaqtlar yaratilgan oddiy bayram qo‘shig‘i Merayya Kerining nafaqat ijodiy faoliyatidagi eng katta yutuqlaridan biriga, balki o‘nlab yillar davomida millionlab dollar daromad keltiruvchi haqiqiy musiqiy brendga aylandi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…