Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi

·1·Madaniyat
Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi

O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi madaniy aloqalar tarixida minglab tomoshabinlar va serial ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan ulkan kinobayram start oladi. Joriy yilning 25–29 sentyabr kunlari Toshkent shahrida «O‘zbekiston va Turkiya madaniyati va san’ati uchrashuvlari» doirasida Turk kinosi kunlari katta tantana bilan bo‘lib o‘tadi.

Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi

25 sentyabr kuni soat 18:30 da rasman ochiladigan ushbu nufuzli tadbirga millionlab o‘zbek tomoshabinlariga «Tirilish: Ertug‘rul» seriali orqali qadrdon bo‘lib qolgan mashhur aktyor Engin Altan Dyuzyatan, shuningdek, go‘zal aktrisalar O‘zge Gyurel, Deniz Barut hamda taniqli yulduzlar Serkan Chayo‘g‘lu va Emre Karayel shaxsan tashrif buyuradi. Kinoixlosmandlari nafaqat sevimli aktyorlari bilan yuzma-yuz uchrashish, balki O‘zbekiston Kino san’ati saroyida har kuni soat 19:00 da boshlanadigan 5 ta sara turk filmini bepul tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Xo‘sh, turk kinosi yulduzlarining tashrifi poytaxtda qanday dastur asosida kechadi, qaysi filmlar ekranga chiqadi va san’at ixlosmandlari yulduzlar bilan qanday muloqot qilishlari mumkin?

Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi

«Ertug‘ruldan O‘zge Gyurelgacha va 5 ta sara film»: Turk kinosi kunlarining bosh tafsilotlari

Toshkentdagi kinematografik bayramning eng asosiy voqealari va rejalari:

  • Mashhur aktyorlar delegatsiyasi: Poytaxtga Engin Altan Dyuzyatan («Ertug‘rul»), O‘zge Gyurel («Olcha mavsumi»), Serkan Chayo‘g‘lu, Deniz Barut va Emre Karayel keladi;

  • Tantanali ochilish marosimi: 25 sentyabr kuni soat 18:30 da O‘zbekiston Kino san’ati saroyida qizil gilamcha va yulduzlar ishtirokida rasmiy tadbir bo‘lib o‘tadi;

  • Mutlaqo bepul kirish: Festivalga tashrif buyuruvchi barcha tomoshabinlar uchun kinoseanslar va tadbirlarga kirish mutlaqo bepul etib belgilandi;

  • 5 kunlik kinomarafon (har kuni 19:00 da): 25 sentyabrda «Ajdodlar aks-sadosi», 26 sentyabrda «Xuddi kesilgan daraxtdek», 27 sentyabrda «Biz baxtlimizmi?», 28 sentyabrda «Qara, pochtachi kelyapti» hamda 29 sentyabrda «Detektiv Reptir» filmlari namoyish etiladi;

  • Ijodiy muloqotlar: Toshkentlik muxlislar namoyishlardan avval turk aktyorlari bilan bevosita savol-javob qilish va esdalik suratlariga tushish imkoniga ega bo‘ladi.

Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi

Toshkentdagi Turk kinosi kunlari (25–29 sentyabr): To‘liq namoyishlar dasturi

Filmlarning namoyish kunlari, vaqti va tadbir tafsiloti:

Sana va vaqt

Film nomi

Tadbir mazmuni va ishtirokchilar

Kirish tartibi

25 sentyabr, 18:30

Tantanali ochilish

Engin Altan Dyuzyatan, O‘zge Gyurel va yulduzlar tashrifi

Bepul

25 sentyabr, 19:00

«Ajdodlar aks-sadosi»

Festivalning ochilish filmi

Bepul

26 sentyabr, 19:00

«Kesilgan daraxtdek»

Psixologik va ijtimoiy drama

Bepul

27 sentyabr, 19:00

«Biz baxtlimizmi?»

Zamonaviy hayot va munosabatlar haqidagi kino

Bepul

28 sentyabr, 19:00

«Qara, pochtachi kelyapti»

Lirik komediya va oilaviy kartina

Bepul

29 sentyabr, 19:00

«Detektiv Reptir»

Sarguzasht va detektiv janridagi yopilish filmi

Bepul

Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi

Kinematografiya va madaniyat ekspertizasi: Nega bu tashrif katta shov-shuvga aylanmoqda?

Madaniyatshunoslar, kino munaqqidlari va jamoatchilik kuzatuvchilarining xulosalari:

  • Millionlar sevgan «Ertug‘rul» fenomeni: Engin Altan Dyuzyatanning O‘zbekistondagi mashhurligi mislsiz darajada yuqori bo‘lib, uning tashrifi poytaxtda ulkan anshlag va minglab muxlislar to‘planishini kafolatlaydi;

  • Madaniy ko‘prikning mustahkamlanishi: Turk seriallari va filmlari o‘zbek tomoshabini uchun mental jihatdan eng yaqin va sevimli mahsulot hisoblanadi; bunday festivallar ikki qardosh xalq o‘rtasidagi ijodiy do‘stlikni yanada chuqurlashtiradi;

  • Yosh ijodkorlar uchun master-klass: O‘zbekiston kino sanoati vakillari uchun jahon bozorini zabt etgan turk prodyuserlari va aktyorlari bilan tajriba almashish katta maktab bo‘lib xizmat qiladi;

  • Madaniy hordiqning ommabopligi: Namoyishlarning bepul qilinishi va markaziy maskan — O‘zbekiston Kino san’ati saroyida o‘tkazilishi aholi va yoshlarning mazmunli dam olishi uchun ajoyib imkoniyat yaratadi.

Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi

25–29 sentyabr kunlari Toshkent haqiqiy turk seriallari va katta kinematografiya nafasi bilan yashaydi.

Sizningcha, Toshkentga kelayotgan yulduzlar orasida qaysi birining ijodi sizga ko‘proq yoqadi — «Ertug‘rul» timsolidagi Engin Altanmi yoki «Olcha mavsumi» yulduzi O‘zge Gyurel? Turkiya filmlari kunlarida bepul namoyish etiladigan qaysi filmni katta ekranda tomosha qilishni istardingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va serial ixlosmandlari uchun ushbu ajoyib yangilikni barcha do‘stlaringiz hamda turk kinolari muxlislariga ulashing!

ToshkentTurk kinosi kunlariEngin Altan DyuzyatanTirilish: Ertug‘rul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdiTaniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdiBugun, 17:53Rol uchun sochidan voz kechgan o‘zbek aktrisalari kimlar?Rol uchun sochidan voz kechgan o‘zbek aktrisalari kimlar?Bugun, 17:10Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaBugun, 17:01Dilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiDilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiBugun, 15:43Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)Bugun, 15:37Azoda O‘zbekistonga qaytdi (video)Azoda O‘zbekistonga qaytdi (video)Bugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh