Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadi
O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi madaniy aloqalar tarixida minglab tomoshabinlar va serial ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan ulkan kinobayram start oladi. Joriy yilning 25–29 sentyabr kunlari Toshkent shahrida «O‘zbekiston va Turkiya madaniyati va san’ati uchrashuvlari» doirasida Turk kinosi kunlari katta tantana bilan bo‘lib o‘tadi.
25 sentyabr kuni soat 18:30 da rasman ochiladigan ushbu nufuzli tadbirga millionlab o‘zbek tomoshabinlariga «Tirilish: Ertug‘rul» seriali orqali qadrdon bo‘lib qolgan mashhur aktyor Engin Altan Dyuzyatan, shuningdek, go‘zal aktrisalar O‘zge Gyurel, Deniz Barut hamda taniqli yulduzlar Serkan Chayo‘g‘lu va Emre Karayel shaxsan tashrif buyuradi. Kinoixlosmandlari nafaqat sevimli aktyorlari bilan yuzma-yuz uchrashish, balki O‘zbekiston Kino san’ati saroyida har kuni soat 19:00 da boshlanadigan 5 ta sara turk filmini bepul tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Xo‘sh, turk kinosi yulduzlarining tashrifi poytaxtda qanday dastur asosida kechadi, qaysi filmlar ekranga chiqadi va san’at ixlosmandlari yulduzlar bilan qanday muloqot qilishlari mumkin?
«Ertug‘ruldan O‘zge Gyurelgacha va 5 ta sara film»: Turk kinosi kunlarining bosh tafsilotlari
Toshkentdagi kinematografik bayramning eng asosiy voqealari va rejalari:
Mashhur aktyorlar delegatsiyasi: Poytaxtga Engin Altan Dyuzyatan («Ertug‘rul»), O‘zge Gyurel («Olcha mavsumi»), Serkan Chayo‘g‘lu, Deniz Barut va Emre Karayel keladi;
Tantanali ochilish marosimi: 25 sentyabr kuni soat 18:30 da O‘zbekiston Kino san’ati saroyida qizil gilamcha va yulduzlar ishtirokida rasmiy tadbir bo‘lib o‘tadi;
Mutlaqo bepul kirish: Festivalga tashrif buyuruvchi barcha tomoshabinlar uchun kinoseanslar va tadbirlarga kirish mutlaqo bepul etib belgilandi;
5 kunlik kinomarafon (har kuni 19:00 da): 25 sentyabrda «Ajdodlar aks-sadosi», 26 sentyabrda «Xuddi kesilgan daraxtdek», 27 sentyabrda «Biz baxtlimizmi?», 28 sentyabrda «Qara, pochtachi kelyapti» hamda 29 sentyabrda «Detektiv Reptir» filmlari namoyish etiladi;
Ijodiy muloqotlar: Toshkentlik muxlislar namoyishlardan avval turk aktyorlari bilan bevosita savol-javob qilish va esdalik suratlariga tushish imkoniga ega bo‘ladi.
Toshkentdagi Turk kinosi kunlari (25–29 sentyabr): To‘liq namoyishlar dasturi
Filmlarning namoyish kunlari, vaqti va tadbir tafsiloti:
Sana va vaqt
Film nomi
Tadbir mazmuni va ishtirokchilar
Kirish tartibi
25 sentyabr, 18:30
Tantanali ochilish
Engin Altan Dyuzyatan, O‘zge Gyurel va yulduzlar tashrifi
Bepul
25 sentyabr, 19:00
«Ajdodlar aks-sadosi»
Festivalning ochilish filmi
Bepul
26 sentyabr, 19:00
«Kesilgan daraxtdek»
Psixologik va ijtimoiy drama
Bepul
27 sentyabr, 19:00
«Biz baxtlimizmi?»
Zamonaviy hayot va munosabatlar haqidagi kino
Bepul
28 sentyabr, 19:00
«Qara, pochtachi kelyapti»
Lirik komediya va oilaviy kartina
Bepul
29 sentyabr, 19:00
«Detektiv Reptir»
Sarguzasht va detektiv janridagi yopilish filmi
Bepul
Kinematografiya va madaniyat ekspertizasi: Nega bu tashrif katta shov-shuvga aylanmoqda?
Madaniyatshunoslar, kino munaqqidlari va jamoatchilik kuzatuvchilarining xulosalari:
Millionlar sevgan «Ertug‘rul» fenomeni: Engin Altan Dyuzyatanning O‘zbekistondagi mashhurligi mislsiz darajada yuqori bo‘lib, uning tashrifi poytaxtda ulkan anshlag va minglab muxlislar to‘planishini kafolatlaydi;
Madaniy ko‘prikning mustahkamlanishi: Turk seriallari va filmlari o‘zbek tomoshabini uchun mental jihatdan eng yaqin va sevimli mahsulot hisoblanadi; bunday festivallar ikki qardosh xalq o‘rtasidagi ijodiy do‘stlikni yanada chuqurlashtiradi;
Yosh ijodkorlar uchun master-klass: O‘zbekiston kino sanoati vakillari uchun jahon bozorini zabt etgan turk prodyuserlari va aktyorlari bilan tajriba almashish katta maktab bo‘lib xizmat qiladi;
Madaniy hordiqning ommabopligi: Namoyishlarning bepul qilinishi va markaziy maskan — O‘zbekiston Kino san’ati saroyida o‘tkazilishi aholi va yoshlarning mazmunli dam olishi uchun ajoyib imkoniyat yaratadi.
25–29 sentyabr kunlari Toshkent haqiqiy turk seriallari va katta kinematografiya nafasi bilan yashaydi.
Sizningcha, Toshkentga kelayotgan yulduzlar orasida qaysi birining ijodi sizga ko‘proq yoqadi — «Ertug‘rul» timsolidagi Engin Altanmi yoki «Olcha mavsumi» yulduzi O‘zge Gyurel? Turkiya filmlari kunlarida bepul namoyish etiladigan qaysi filmni katta ekranda tomosha qilishni istardingiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va serial ixlosmandlari uchun ushbu ajoyib yangilikni barcha do‘stlaringiz hamda turk kinolari muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…