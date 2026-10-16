“Barchangiz mendan rozi bo‘ling”- Rayhon G‘aniyeva Umra safariga yo‘l oldi (video)

·66·Madaniyat
“Barchangiz mendan rozi bo‘ling”- Rayhon G‘aniyeva Umra safariga yo‘l oldi (video)

O‘zbekistonlik taniqli xonanda Rayhon G‘aniyeva oila a’zolari bilan birgalikda Umra ziyoratiga jo‘nab ketayotganini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ma’lum qildi.

Xonanda safar oldidan muxlislariga murojaat qilib, ulardan o‘zini rozi qilishlarini va bilib-bilmay ko‘ngillarini og‘ritgan bo‘lsa, kechirishlarini so‘radi.

“Azizlarim, men Umra safariga yo‘l olyapman. Barchangiz mendan rozi bo‘ling. Agar bilib-bilmay ko‘nglingizni og‘ritgan bo‘lsam, meni kechiring. Alloh barchamizga tinchlik, salomatlik va xayrli kunlarni nasib etsin. Duolaringizda eslab qo‘ying”, — deya yozdi xonanda.

Shuningdek, Rayhon G‘aniyeva o‘z sahifasida Madina shahriga yetib borganiga oid videolarni ham joylashtirmoqda.

Xonandaning ziyorat safari haqidagi xabari muxlislari tomonidan iliq kutib olindi. Ular izohlarda Rayhonga ezgu tilaklar bildirib, ibodatlari va duolari qabul bo‘lishini tilashmoqda.

Rayhon G‘aniyevaUmraMadinaO‘zbekistonlik taniqli xonanda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ravzada pokistonlik ziyoratchining sajda holatida vafot etgani haqida xabar tarqaldiRavzada pokistonlik ziyoratchining sajda holatida vafot etgani haqida xabar tarqaldi25 sentabr 13:00Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)10 sentabr 11:11Bir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdiBir dona pechene ortidan boshlangan mojaro: Qozog‘istonda 19 yoshli o‘zbekistonlik ayol vafot etdi18 avgust 09:48Parkentlik onaxonning orzusi ushaldiParkentlik onaxonning orzusi ushaldi27 may 00:02Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiRayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldi16 sentabr 13:00Rayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildiRayhon Ulasenova o‘g‘lining sevgi qissasini oshkor qildi17 sentabr 16:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi