Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)

·207·Madaniyat
Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)

Aktrisa Nozanin G‘afforova “Omon-Omon” dasturida dadasi haqida gapirib, uni to‘qqiz yildan beri ko‘rmaganini aytdi. Aktrisa dadasi Koreyada yashab, mehnat qilayotganini, yaqinda O‘zbekistonga qaytishini kutayotganini ma’lum qildi.

“Dadamni ko‘rmaganimga to‘qqiz yil bo‘ldi. Koreyada yashab, ishlaydilar. Lekin yaqinda kelishlari kerak. Eng katta orzularimdan biri — ota-onamni ziyoratga olib borish”, — dedi Nozanin.

Suhbat davomida aktrisa kelajakdagi eng katta maqsadlaridan biri ota-onasini Haj safariga yuborish ekanini ham aytdi.

“Menda maqsadlar juda ko‘p, juda katta. Shu paytgacha ko‘p narsalarni faqat onam uchun qilib kelganman, chunki dadam Koreyada bo‘lganlar. Xudo xohlasa, kelgusi yil dadam keladilar. Dadam bilan onamni Umraga, katta Hajga yuborish niyatim bor”, — dedi u.

Boshlovchilardan biri Nozanindan dadasi bilan oxirgi marta qachon ko‘rishganini so‘raganida, u qisqa qilib “To‘qqiz yil bo‘ldi”, deya javob berdi.

Shundan so‘ng boshlovchi Nozanindan dadasi ayni vaqtda uni tomosha qilayotgan bo‘lsa, ularga nima degan bo‘lardi, deb so‘radi.

“Dada mavzusi men uchun qaysidir ma’noda biroz og‘riqli mavzu. Chunki men dadam bilan birga katta bo‘lmaganman. Bir muddat birga yashaganmiz, keyin dadam Koreyaga ketganlar. Shundan keyin o‘rtada baribir uzilish bo‘lgan”, — dedi aktrisa.

Nozanin otasiga bo‘lgan sog‘inchini so‘z bilan to‘liq ifoda eta olmaganini ta’kidladi.

“Men dadamga sog‘inchimmi, ularni yaxshi ko‘rishimmi to‘laqonli ayta olmaganman, bildira olmaganman. Balki hozir ko‘rayotgan bo‘lsalar, shuni bilsinlar: kichkina malika buduringiz hali ham o‘sha kichkina holida yaxshi ko‘radi. Kichkina bolalarday sog‘inaman. Tezroq kelishingizni kutyapman. Kelsangiz, eng baxtli inson men bo‘laman”, — deya dadasiga murojaat qildi Nozanin G‘afforova.

Nozanin G‘afforovaKoreyaHajUmraOta-onaSemeystvoTurizm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Bugun, 12:01Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Kecha, 10:25Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)08.09, 19:29Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlariTaxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari08.09, 18:26Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)08.09, 16:00Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?Zebo Raximova va Umid Eshonqulov qaysi vaynchilarni kuzatadi?08.09, 15:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi