Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova Umra ziyoratida (video)

·115·Madaniyat
Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova Umra ziyoratida (video)

«Ummon» guruhi xonandasi Zohid Risqiyev turmush o‘rtog‘i Kamola Ortiqova bilan muqaddas Umra ziyoratiga bordi. Juftlik ayni kunlarda muqaddas qadamjolarda bo‘lib, safar taassurotlarini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali muxlislari bilan bo‘lishmoqda.

Zohid va Kamolaning Makka va Madina shaharlaridan ulashgan surat hamda videolari kuzatuvchilar e’tiborini tortdi. Muxlislar juftlikka samimiy tilaklarini bildirib, ziyoratlari qabul bo‘lishini tilamoqda.

Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova hayotda og‘ir sinovlarni boshdan kechirgan juftliklardan biri. Xususan, 2022 yilda xonanda og‘ir avtohalokatga uchrab, ikki oydan ortiq vaqt komada yotgan. O‘sha davrda Kamola turmush o‘rtog‘ining sog‘ayishi uchun kurashib, unga dalda bo‘lgan.

Ayni paytda juftlikning muqaddas ziyoratdan ulashayotgan lavhalari muxlislar tomonidan iliq kutib olinmoqda. Ularga Umra amallarini bexatar ado etib, sog‘-salomat qaytishlarini tilaymiz.

Zohid RisqiyevKamola OrtiqovaUmraUmmon guruhi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Barchangiz mendan rozi bo‘ling”- Rayhon G‘aniyeva Umra safariga yo‘l oldi (video)“Barchangiz mendan rozi bo‘ling”- Rayhon G‘aniyeva Umra safariga yo‘l oldi (video)16 oktabr 16:38Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)10 sentabr 11:11Parkentlik onaxonning orzusi ushaldiParkentlik onaxonning orzusi ushaldi27 may 00:02Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)Ma’rifat Ortiqova: “Oshxonadan deyarli chiqmayman” (video)25 avgust 10:34“Ummon” 10 yillik tanaffusdan so‘ng sahnani larzaga keltirdi(rasm)“Ummon” 10 yillik tanaffusdan so‘ng sahnani larzaga keltirdi(rasm)24 may 14:30Navai ozodlikka chiqdi: Qozog‘iston reperni 5 yilga taqiqladiNavai ozodlikka chiqdi: Qozog‘iston reperni 5 yilga taqiqladiBugun 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi