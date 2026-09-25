Ravzada pokistonlik ziyoratchining sajda holatida vafot etgani haqida xabar tarqaldi

·4·Dunyo
Ravzada pokistonlik ziyoratchining sajda holatida vafot etgani haqida xabar tarqaldi

Ijtimoiy tarmoqlarda Pokiston fuqarosi Madina shahridagi Masjid an-Nabaviyning Ravza qismida ibodat qilayotgan vaqtida vafot etgani haqida xabar tarqaldi.

Ayrim tarqalgan xabarlarda ziyoratchi sajda holatida vafot etgani aytilmoqda. Biroq hozircha voqeaning aynan qachon sodir bo‘lgani, marhumning shaxsi va o‘lim sababi haqida ishonchli rasmiy ma’lumot e’lon qilinmagan.

Ravza — Madinadagi Masjid an-Nabaviy hududida joylashgan bo‘lib, musulmonlar uchun muqaddas va fazilatli maskanlardan biri hisoblanadi. Saudiya Arabistoni Haramain ishlari bo‘yicha rasmiy manbasida Ravzada ibodat qilish katta fazilatga ega ekani qayd etilgan.

Masjid an-NabaviyMadinaSaudiya ArabistoniRavza
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdiPokistonlik ayol birinchi chiptasida 1 million dollar yutdi15 avgust 12:08436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?11 sentabr 17:22Pokistonlik rassom Ali Xominaiyning qumdan portretini yaratdi (video)Pokistonlik rassom Ali Xominaiyning qumdan portretini yaratdi (video)22 aprel 21:55Saudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdiSaudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdi20 iyul 23:25Haj–2026: Makka kirish qoidalari qat’iylashtirildiHaj–2026: Makka kirish qoidalari qat’iylashtirildi16 aprel 18:36Cho‘l bag‘rida kutilmagan uchrashuv: Marokashda noyob qum mushukchasi tasvirga olindiCho‘l bag‘rida kutilmagan uchrashuv: Marokashda noyob qum mushukchasi tasvirga olindiBugun 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota