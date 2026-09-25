Ravzada pokistonlik ziyoratchining sajda holatida vafot etgani haqida xabar tarqaldi
Ijtimoiy tarmoqlarda Pokiston fuqarosi Madina shahridagi Masjid an-Nabaviyning Ravza qismida ibodat qilayotgan vaqtida vafot etgani haqida xabar tarqaldi.
Ayrim tarqalgan xabarlarda ziyoratchi sajda holatida vafot etgani aytilmoqda. Biroq hozircha voqeaning aynan qachon sodir bo‘lgani, marhumning shaxsi va o‘lim sababi haqida ishonchli rasmiy ma’lumot e’lon qilinmagan.
Ravza — Madinadagi Masjid an-Nabaviy hududida joylashgan bo‘lib, musulmonlar uchun muqaddas va fazilatli maskanlardan biri hisoblanadi. Saudiya Arabistoni Haramain ishlari bo‘yicha rasmiy manbasida Ravzada ibodat qilish katta fazilatga ega ekani qayd etilgan.
Izohlar 0
…