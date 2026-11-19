Samarqandda uch kishini Umraga yuborishni va’da qilgan firma rahbari ushlandi
Samarqandda tegishli litsenziya va ruxsatnomalarga ega bo‘lmagan sayyohlik firmasi rahbari uch nafar fuqaroni Umra ziyoratiga yuborishni va’da qilib, ulardan 3 750 dollar talab qilgan. U pullarni olayotgan vaqtida qo‘lga olingan. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, sayyohlik firmasi rahbari uch nafar fuqaroni Saudiya Arabistoniga Umra ziyoratiga yuborishni va’da qilgan. Buning evaziga u 3 750 AQSH dollari talab qilgan.
DXX Samarqand viloyati boshqarmasi hamda viloyat IIB xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida mazkur shaxs 3 000 AQSH dollarini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekistonda Umra ziyoratini tashkil etish va o‘tkazish faqat tegishli litsenziyaga ega tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…