Umra safari oldidan duo qilayotgan 68 yoshli imom vafot etdi (video)

·1·Dunyo
Umra safari oldidan duo qilayotgan 68 yoshli imom vafot etdi (video)

Turkiyaning Konya shahrida umra ziyoratiga otlanayotgan Abdulla O‘zkan aeroportda duo qilayotgan vaqtda to‘satdan o‘zini yomon his qilib, yerga yiqilgan. Shifoxonaga olib borilgan 68 yoshli erkak shifokorlar sa’y-harakatlariga qaramay vafot etgan. Bu haqda TRT Haber xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Abdulla O‘zkan 180 nafarga yaqin ziyoratchidan iborat guruh bilan birga Konya aeroportiga kelgan. U ehrom kiyimida yo‘lovchilarni muqaddas Makka shahriga kuzatish oldidan duo qilgan. Duodan so‘ng kalimai tavhid va talbiya aytib, Payg‘ambarimizga salavot keltira boshlagan. Uchinchi salavot vaqtida ovozi pasayib, oldinga egilib yiqilgan.

Aeroportdagi tibbiyot xodimlari unga dastlabki yordam ko‘rsatib, yurak-o‘pka reanimatsiyasini o‘tkazgan. Keyinchalik tez yordam mashinasida Selchuk universiteti tibbiyot fakulteti shifoxonasiga olib borilgan, ammo uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Ehtirom kiyimidagi kishilar yiqilgan odamga yordam bermoqda.

Hodisa guvohlaridan biri, Abdulla O‘zkan bilan 15 yildan beri birga ishlagan Islom Gyumushning aytishicha, marhumda voqeadan oldin biror kasallik alomati sezilmagan. Beyshehir muftiysi Enes Aktash esa O‘zkanning umra safari oldidan ehromda, duo va salavotlar aytayotgan vaqtda vafot etganini ma’lum qilgan. Uning o‘lim sababi bo‘yicha tibbiy xulosa hali e’lon qilinmagani ham qayd etilgan.

Abdulla O‘zkanning jasadi 6 noyabr kuni Beyshehir tumanidagi Charshi masjidida juma namozidan so‘ng o‘qilgan janoza namozidan keyin qabristonga dafn etilgan.

TurkiyaKonyaUmraAbdulla O‘zkan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova Umra ziyoratida (video)Zohid Risqiyev va Kamola Ortiqova Umra ziyoratida (video)21 oktabr 14:21“Barchangiz mendan rozi bo‘ling”- Rayhon G‘aniyeva Umra safariga yo‘l oldi (video)“Barchangiz mendan rozi bo‘ling”- Rayhon G‘aniyeva Umra safariga yo‘l oldi (video)16 oktabr 16:38Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)10 sentabr 11:11Parkentlik onaxonning orzusi ushaldiParkentlik onaxonning orzusi ushaldi27 may 00:02Saudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdiSaudiya Arabistoni 1 yillik ko‘p martalik Umra vizasini joriy etdi20 iyul 23:25Tojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydiTojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydi13 avgust 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi