Makka va Madinada qushlarga sepilgan donni farzandsizlikka davo deb terishmoqda (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Umra ziyoratiga borgan ayrim o'zbekistonliklar Makka va Madinada qushlarga sepilgan donni farzandsizlikka davo deb hisoblab, uni terib olish holatlari kuzatilmoqda.
- Ushbu amaliyotning farzand ko'rishga yordam berishi ilmiy jihatdan isbotlanmagan va u Islom dinida belgilangan amal hisoblanmaydi.
- Farzand ko'rishda qiyinchilikka duch kelgan oilalar duo qilish bilan bir qatorda, muammoning sabablarini aniqlash uchun malakali shifokorlarga murojaat qilishlari lozim.
Umra ziyoratiga borgan ayrim o‘zbekistonliklar orasida Makka va Madinada qushlarga sepilgan donni farzandsiz ayollar uchun shifo deb bilish holatlari kuzatilayotgani aytilmoqda. Bu kabi qarashlar jamoatchilikda savollar uyg‘otmoqda: muqaddas shaharlardagi qushlarga berilgan don haqiqatan ham farzandli bo‘lishga yordam beradimi?
Muhimi, bunday ishonchni diniy ko‘rsatma yoki tibbiy tavsiya sifatida qabul qilish uchun asos yo‘q. Farzand — Allohning ne’mati, farzand ko‘rishda qiyinchilikka duch kelgan oilalar esa duo bilan birga tibbiy yordamga ham murojaat qilishi lozim.
Qushlarga sepilgan donning farzandsizlikka aloqasi bormi?
Ayrim ziyoratchilar orasida qushlarga sepilgan donni terib olish farzandli bo‘lishga sabab bo‘ladi, degan tushuncha tarqalgani aytilmoqda. Biroq bu amaliyotning farzandsizlikni davolashi yoki homiladorlikka yordam berishi ilmiy jihatdan isbotlanmagan.
Shuningdek, bunday ishonchni Islom dinida belgilangan amal sifatida ko‘rsatish ham to‘g‘ri emas. Makka va Madina muqaddas shaharlar ekani u yerdagi har qanday buyum yoki narsaga alohida shifobaxsh xususiyat berish mumkinligini anglatmaydi.
Farzand so‘rashda duo va davolanish bir-biriga zid emas
Farzand — Allohning in’omi. Farzandli bo‘lishni istagan inson duo qilishi, ibodat qilishi va Yaratgandan madad so‘rashi tabiiy.
Biroq farzand ko‘rishda qiyinchilik bo‘lsa, uning sabablarini aniqlash uchun malakali shifokorga murojaat qilish muhim. Bunday holat faqat ayolga bog‘liq bo‘lmasligi, erkak salomatligi bilan ham aloqador bo‘lishi mumkin.
Shu sababli muammoni uyat yoki ayb sifatida qabul qilmasdan, zarur tibbiy tekshiruvlardan o‘tish kerak. Turli irim-sirimlarga ishonib, davolanishni kechiktirish esa qimmatli vaqtni boy berishga olib kelishi mumkin.
Umra safarida e’tiqod va amallarga ehtiyot bo‘lish kerak
Haj va umra — musulmonlar uchun ulug‘ ibodat safarlari. Bunday ziyoratning asosiy maqsadi ibodat qilish, duo qilish, ma’naviy poklanish va Allohga yaqinlashishdir.
Shuning uchun muqaddas joylarda turli asossiz ishonchlarni tarqatish yoki ularni diniy amal sifatida qabul qilishdan saqlanish lozim. Ziyoratchilar har bir amalning diniy asosi bor-yo‘qligini ishonchli manbalardan tekshirishi muhim.
Eng muhimi, farzand tilagan inson umidini yo‘qotmasin: duo qilsin, sabrli bo‘lsin va tibbiy yordam olishdan ham chetda qolmasin. E’tiqod irim-sirimlarga emas, ishonchli diniy bilim va to‘g‘ri amallarga tayanishi kerak.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…