“Benom” guruhi Xalqlar do‘stligi saroyida yangi konsert dasturini taqdim etadi

·28·Madaniyat
“Benom” guruhi Xalqlar do‘stligi saroyida yangi konsert dasturini taqdim etadi

Sevimli taronalaringizni jonli ijroda tinglashga tayyormisiz? 27–30 noyabr kunlari Toshkentdagi “Xalqlar do‘stligi” saroyida “Benom” guruhining “The Best: Yangi” nomli konsert dasturi bo‘lib o‘tadi.

Konsert davomida muxlislar guruhning mashhur xit qo‘shiqlaridan bahramand bo‘lishadi. Barcha taronalar 100 foiz jonli ijroda yangrashi kutilmoqda.

Konsert haqida:

Sanalar: 27–30 noyabr

Boshlanish vaqti: 19:30

Qo‘shimcha seans: 28 noyabr, soat 15:00

Manzil: Toshkent shahri, “Xalqlar do‘stligi” saroyi

Chiptalar: 70 000 so‘mdan boshlab

Konsertga tashrif buyurishni rejalashtirganlar chiptalarni iTicket.uz sayti orqali xarid qilishlari mumkin.

BenomXalqlar do‘stligiToshkentThe Best: Yangi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Og‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradiOg‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradi22 iyul 20:23Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lum11 sentabr 01:15“Benom” guruhi va’dasining ustidan chiqdi! O‘zining muxlislari to‘yida ishtirok etdi“Benom” guruhi va’dasining ustidan chiqdi! O‘zining muxlislari to‘yida ishtirok etdi11 may 12:39"Benom" guruhi konserti oldidan avariyaga uchragani haqida xabar tarqaldi"Benom" guruhi konserti oldidan avariyaga uchragani haqida xabar tarqaldi5 may 17:54Ozoda Nursaidova 10 kunlik konsert dasturiga start berdiOzoda Nursaidova 10 kunlik konsert dasturiga start berdi13 may 10:41“Dizayn”da kutilmagan ayriliq: Sa’dulla Fathullayev nega ijoddan butunlay ketmoqda?“Dizayn”da kutilmagan ayriliq: Sa’dulla Fathullayev nega ijoddan butunlay ketmoqda?Bugun 15:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda