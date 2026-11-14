Bobur Mansurov o‘g‘liga multfilm ko‘rsatishga nima sababdan qarshilik bildiradi?
Bloger va vayner Bobur Mansurov farzand tarbiyasi hamda oilasiga ajratayotgan vaqti haqida gapirdi. Uning aytishicha, hozir ish va shaxsiy hayot o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga harakat qiladi. Shu sababli ish vaqtini ham aniq belgilab olgan.
Boburning ta’kidlashicha, avvallari bo‘sh vaqtida ham qo‘shimcha ish qilish, yangi loyihalarni boshlash haqida o‘ylagan. Hozir esa ish kunini ertalab soat 10:00 dan kechki 18:00 gacha qilib belgilashgan. Ishdan so‘ng qolgan vaqtini oilasi va farzandiga bag‘ishlaydi.
Bloger o‘g‘li bilan yaqin munosabatda bo‘lish unga o‘zgacha quvonch va motivatsiya berayotganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, uydan chiqib ketganida bolasi yig‘laydi, qaytib kelib eshikni taqillatishi bilan esa uni izlab yugurib chiqadi.
Mansurov farzandining vaqtini asosan telefon yoki televizor qarshisida o‘tkazishini istamaydi. Shu bois turmush o‘rtog‘idan ham bolaga multfilm qo‘yib bergan-bermaganini so‘rab turadi. U o‘g‘liga multfilm tomosha qildirishdan ko‘ra, u bilan ko‘proq suhbatlashish, birga o‘ynash va vaqt o‘tkazish muhimligini ta’kidlaydi.
«O‘zim ham ishdan kelib, u bilan ko‘proq gaplashaman, birga qo‘shilib o‘ynayman», — deydi Bobur Mansurov.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…