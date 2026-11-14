Flamingolarning mashhur pushti rangi aslida qayerdan paydo bo‘ladi?

1 daqiqa o'qish44
Flamingolarning mashhur pushti rangi aslida qayerdan paydo bo‘ladi?

Flamingolar tashqi ko‘rinishi, ayniqsa, nafis pushti rangli patlari bilan boshqa qushlardan ajralib turadi. Biroq ko‘pchilik bilmaydigan qiziq bir haqiqat bor: ular dunyoga kelganida bunday rangda bo‘lmaydi. Aksincha, jo‘jalari dastlab oqish-kulrang tusda bo‘ladi.

Xo‘sh, unda flamingolarning mashhur pushti rangi qayerdan paydo bo‘ladi?

Buning asosiy sababi ularning oziqlanish tarzi bilan bog‘liq. Flamingolar iste’mol qiladigan oziq-ovqatlar tarkibida karotinoid deb ataluvchi tabiiy pigmentlar mavjud. Aynan shu moddalar vaqt o‘tishi bilan qushlarning patlariga pushti yoki qizg‘ish tus beradi.

Karotinoidlar asosan suv o‘tlari va mayda qisqichbaqasimonlar tarkibida uchraydi. Flamingolar ushbu oziqlarni muntazam iste’mol qilishi natijasida ularning patlari asta-sekin rangga kiradi. Shu sababli pushti rangning to‘qligi qushning oziqlanishiga ham bog‘liq bo‘ladi.

Nega flamingolar bir oyog‘ida turadi?

Bu qushlarning yana bir o‘ziga xos odati — uzoq vaqt davomida bir oyog‘ida turib dam olishidir. Ular hatto suv ichida ham shu holatda turishi mumkin.

Olimlarning fikricha, bunday holat qushlarga tana haroratini saqlashga yordam beradi. Chunki oyoqlarini suvdan chiqarib turish orqali issiqlik yo‘qotilishini kamaytirish mumkin. Shuningdek, bir oyoqda turish energiyani tejash bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shu tariqa, flamingolarning ko‘zni quvontiruvchi pushti rangi ham, g‘ayrioddiy turish odati ham tabiatning qiziqarli xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Maqola sizga yoqdimi?
Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Foydali yangiliklari