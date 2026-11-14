Flamingolarning mashhur pushti rangi aslida qayerdan paydo bo‘ladi?
Flamingolar tashqi ko‘rinishi, ayniqsa, nafis pushti rangli patlari bilan boshqa qushlardan ajralib turadi. Biroq ko‘pchilik bilmaydigan qiziq bir haqiqat bor: ular dunyoga kelganida bunday rangda bo‘lmaydi. Aksincha, jo‘jalari dastlab oqish-kulrang tusda bo‘ladi.
Xo‘sh, unda flamingolarning mashhur pushti rangi qayerdan paydo bo‘ladi?
Buning asosiy sababi ularning oziqlanish tarzi bilan bog‘liq. Flamingolar iste’mol qiladigan oziq-ovqatlar tarkibida karotinoid deb ataluvchi tabiiy pigmentlar mavjud. Aynan shu moddalar vaqt o‘tishi bilan qushlarning patlariga pushti yoki qizg‘ish tus beradi.
Karotinoidlar asosan suv o‘tlari va mayda qisqichbaqasimonlar tarkibida uchraydi. Flamingolar ushbu oziqlarni muntazam iste’mol qilishi natijasida ularning patlari asta-sekin rangga kiradi. Shu sababli pushti rangning to‘qligi qushning oziqlanishiga ham bog‘liq bo‘ladi.
Nega flamingolar bir oyog‘ida turadi?
Bu qushlarning yana bir o‘ziga xos odati — uzoq vaqt davomida bir oyog‘ida turib dam olishidir. Ular hatto suv ichida ham shu holatda turishi mumkin.
Olimlarning fikricha, bunday holat qushlarga tana haroratini saqlashga yordam beradi. Chunki oyoqlarini suvdan chiqarib turish orqali issiqlik yo‘qotilishini kamaytirish mumkin. Shuningdek, bir oyoqda turish energiyani tejash bilan ham bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Shu tariqa, flamingolarning ko‘zni quvontiruvchi pushti rangi ham, g‘ayrioddiy turish odati ham tabiatning qiziqarli xususiyatlaridan biri hisoblanadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…