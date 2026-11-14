To‘g‘ri suv ichish tartibi: Organizm samaradorligini oshiruvchi vaqtlar jadvali
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Inson organizmining samarali ishlashi va salomatligini saqlash uchun suvni kun davomida belgilangan vaqtlarda to‘g‘ri taqsimlab ichish muhim ahamiyatga ega.
- Mutaxassislar uyg‘ongandan so‘ng 2 stakan, ovqatdan 30 daqiqa oldin 1 stakan, hammomdan oldin 1 stakan va uxlashdan avval 1 stakan suv ichishni tavsiya qiladilar.
- Ushbu tartib ichki organlar faoliyatini yaxshilash, hazm jarayonini qo‘llab-quvvatlash hamda qon bosimini mu’tadillashtirishga xizmat qiladi.
Inson tanasining normal ishlashi va barcha tizimlar samaradorligi ko‘p jihatdan suv balansiga bog‘liq. Muayyan vaqtlarda ichimlik suvini qabul qilish organizmning ichki imkoniyatlarini oshirib, ko‘plab xavfli kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Kardiologlarning ta’kidlashicha, suvni kun davomida to‘g‘ri taqsimlab ichish salomatlik uchun juda muhimdir.
Suv ichish uchun eng maqbul vaqtlar va ularning foydasi
Mutaxassislar tana faoliyatini yaxshilash uchun quyidagi vaqtlarda suv ichishni tavsiya qilishadi:
Uyg‘onganingizdan keyin (2 stakan suv): Tongda ichilgan suv ichki organlarning faollashishiga va uyqu holatidan tezroq chiqishiga yordam beradi.
Ovqatdan 30 daqiqa oldin (1 stakan suv): Bu ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun qulay sharoit yaratadi.
Hammom olishdan oldin (1 stakan suv): Mutaxassislarning fikricha, cho‘milish yoki dush qabul qilishdan oldin suv ichish qon bosimini tushirishga yordam beradi.
Uxlashdan oldin (1 stakan suv): Kechqurun, uxlashdan avval ichilgan bir stakan suv organizmni tungi dam olishga tayyorlaydi hamda insult yoki yurak xuruji kabi xavfli holatlarning oldini olishda muhim o‘rin tutadi.
Suv ichish vaqti
Organizmga ta’siri va foydasi
Ertalab uyg‘onganda
Ichki organlarning faoliyatini uyg‘otadi va faollashtiradi
Ovqatdan oldin (30 daqiqa)
Ovqat hazm qilish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi
Hammomdan oldin
Qon bosimini mu’tadillashtirishga yordam beradi
Uxlashdan oldin
Yurak xuruji va insult xavfini kamaytiradi
Salomatlik uchun oddiy, lekin muhim qoida
Suv — bu nafaqat chanqoqni bosish vositasi, balki butun organizm tizimlarining sog‘lom ishlashini ta’minlovchi tabiiy omil. Yuqoridagi oddiy qoidalarga amal qilish orqali siz nafaqat kun davomida o‘zingizni botir va tetik his qilasiz, balki yurak-qon tomir tizimini ham turli xavflardan himoya qilgan bo‘lasiz.
Siz kun davomida qancha miqdorda suv ichishga odatlangansiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…