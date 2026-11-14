To‘g‘ri suv ichish tartibi: Organizm samaradorligini oshiruvchi vaqtlar jadvali

1 daqiqa o'qish35
To‘g‘ri suv ichish tartibi: Organizm samaradorligini oshiruvchi vaqtlar jadvali
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inson organizmining samarali ishlashi va salomatligini saqlash uchun suvni kun davomida belgilangan vaqtlarda to‘g‘ri taqsimlab ichish muhim ahamiyatga ega.
  • Mutaxassislar uyg‘ongandan so‘ng 2 stakan, ovqatdan 30 daqiqa oldin 1 stakan, hammomdan oldin 1 stakan va uxlashdan avval 1 stakan suv ichishni tavsiya qiladilar.
  • Ushbu tartib ichki organlar faoliyatini yaxshilash, hazm jarayonini qo‘llab-quvvatlash hamda qon bosimini mu’tadillashtirishga xizmat qiladi.

Inson tanasining normal ishlashi va barcha tizimlar samaradorligi ko‘p jihatdan suv balansiga bog‘liq. Muayyan vaqtlarda ichimlik suvini qabul qilish organizmning ichki imkoniyatlarini oshirib, ko‘plab xavfli kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Kardiologlarning ta’kidlashicha, suvni kun davomida to‘g‘ri taqsimlab ichish salomatlik uchun juda muhimdir.

Suv ichish uchun eng maqbul vaqtlar va ularning foydasi

Mutaxassislar tana faoliyatini yaxshilash uchun quyidagi vaqtlarda suv ichishni tavsiya qilishadi:

  • Uyg‘onganingizdan keyin (2 stakan suv): Tongda ichilgan suv ichki organlarning faollashishiga va uyqu holatidan tezroq chiqishiga yordam beradi.

  • Ovqatdan 30 daqiqa oldin (1 stakan suv): Bu ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun qulay sharoit yaratadi.

  • Hammom olishdan oldin (1 stakan suv): Mutaxassislarning fikricha, cho‘milish yoki dush qabul qilishdan oldin suv ichish qon bosimini tushirishga yordam beradi.

  • Uxlashdan oldin (1 stakan suv): Kechqurun, uxlashdan avval ichilgan bir stakan suv organizmni tungi dam olishga tayyorlaydi hamda insult yoki yurak xuruji kabi xavfli holatlarning oldini olishda muhim o‘rin tutadi.

Suv ichish vaqti

Organizmga ta’siri va foydasi

Ertalab uyg‘onganda

Ichki organlarning faoliyatini uyg‘otadi va faollashtiradi

Ovqatdan oldin (30 daqiqa)

Ovqat hazm qilish jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi

Hammomdan oldin

Qon bosimini mu’tadillashtirishga yordam beradi

Uxlashdan oldin

Yurak xuruji va insult xavfini kamaytiradi

Salomatlik uchun oddiy, lekin muhim qoida

Suv — bu nafaqat chanqoqni bosish vositasi, balki butun organizm tizimlarining sog‘lom ishlashini ta’minlovchi tabiiy omil. Yuqoridagi oddiy qoidalarga amal qilish orqali siz nafaqat kun davomida o‘zingizni botir va tetik his qilasiz, balki yurak-qon tomir tizimini ham turli xavflardan himoya qilgan bo‘lasiz.

Siz kun davomida qancha miqdorda suv ichishga odatlangansiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari