Ulug‘bek Rahmatullayevning muxlisasi 9 yildan so‘ng yana sahnada barchani hayratda qoldirdi (video)
Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayevning 2017 yildagi konsert dasturida bir ayol muxlisa sahnaga chiqib, 2014 yilda taqdim etilgan “Sog‘inib tonglar otguncha” qo‘shig‘ini ijro etgan edi. Uning chiqishi nafaqat tomoshabinlarni, balki xonandaning o‘zini ham hayratda qoldirgandi.
Oradan to‘qqiz yil o‘tib, ayol bu yilgi konsert dasturida yana sahnaga ko‘tarilib, o‘sha qo‘shiqni ijro etdi. E’tiborlisi, u yillar avvalgi chiqishidagidek shijoat va jo‘shqinlik bilan kuylab, tomoshabinlar e’tiborini yana bir bor o‘ziga qaratdi.
Mazkur chiqish aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, iliq munosabatlarga sabab bo‘ldi. Kuzatuvchilar ayolning xonandaga bo‘lgan sadoqatini e’tirof etib, uni haqiqiy muxlisa deb atashdi. Shuningdek, qo‘shiq ijrosi juda chiroyli chiqqani va ayolning jo‘shqinligi tahsinga loyiq ekanini ta’kidlashdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…