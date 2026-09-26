Ulug‘bek Rahmatullayev: "Mendan televideniye xafa" (video)

·39·Madaniyat
Ulug‘bek Rahmatullayev: "Mendan televideniye xafa" (video)

Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayev intervyularidan birida oilasi haqida ko‘p gapirmasligi va yaqinlarini ommaga ko‘rsatmasligi sababini tushuntirdi.

Suhbat davomida xonanda bu borada ayrim telekanallar ham ranjiganini aytdi.

“Mendan televideniye xafa. Nafaqat bu kanal, boshqasi ham. Chunki ijodkorlar orasida 'bitta siz oilangizni olib chiqmaysiz, farzandlaringizni ko‘rsatmaysiz', deyishadi. Xudoga shukr, Alloh menga juda ham chiroyli, go‘zal turmush o‘rtoq, shirindan-shakar farzandlar bergan. Onam bor, otam bor. Men inson sifatida baxtli odamman.

Lekin bularni efirga olib chiqish — mening nazarimda, men uchun noto‘g‘ri. Shuning uchun ba’zi narsalar haqida gapirishni xohlamayman.

Shunaqa odamlar bor: oilasidagi divanidan tortib, muzlatkichida nima yeyayotganigacha, tuflisining necha pul turganigacha ko‘rsatadi. Yoki birovning samolyotida o‘tirib, 'bu mening samolyotim', deb piar qiladiganlar bor. Men ular qatorida emasman”, — dedi Ulug‘bek Rahmatullayev.

Xonanda Ulug‘bekUlug‘bek RahmatullayevTelekanallarIntervyu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevning yangi klipi tez fursatda ommalashdi (video)“Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevning yangi klipi tez fursatda ommalashdi (video)20 sentabr 20:34"Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevdan yangi tarona (audio)"Jufti halolim”: Ulug‘bek Rahmatullayevdan yangi tarona (audio)5 avgust 14:17Ulug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiUlug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladi17 iyun 16:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)3 iyun 15:59Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)Ulug‘bek Yo‘lchiyevdan muxlislarni hayajonga solgan yangilik: "Ox jonidan" yangi trenddagi tarona! (video)21 sentabr 10:59Muxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdiMuxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdi14 iyun 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh