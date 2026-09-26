Ulug‘bek Rahmatullayev: "Mendan televideniye xafa" (video)
Xonanda Ulug‘bek Rahmatullayev intervyularidan birida oilasi haqida ko‘p gapirmasligi va yaqinlarini ommaga ko‘rsatmasligi sababini tushuntirdi.
Suhbat davomida xonanda bu borada ayrim telekanallar ham ranjiganini aytdi.
“Mendan televideniye xafa. Nafaqat bu kanal, boshqasi ham. Chunki ijodkorlar orasida 'bitta siz oilangizni olib chiqmaysiz, farzandlaringizni ko‘rsatmaysiz', deyishadi. Xudoga shukr, Alloh menga juda ham chiroyli, go‘zal turmush o‘rtoq, shirindan-shakar farzandlar bergan. Onam bor, otam bor. Men inson sifatida baxtli odamman.
Lekin bularni efirga olib chiqish — mening nazarimda, men uchun noto‘g‘ri. Shuning uchun ba’zi narsalar haqida gapirishni xohlamayman.
Shunaqa odamlar bor: oilasidagi divanidan tortib, muzlatkichida nima yeyayotganigacha, tuflisining necha pul turganigacha ko‘rsatadi. Yoki birovning samolyotida o‘tirib, 'bu mening samolyotim', deb piar qiladiganlar bor. Men ular qatorida emasman”, — dedi Ulug‘bek Rahmatullayev.
Izohlar 0
…