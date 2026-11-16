O‘zbekistonda kiberjinoyatchilik va odam savdosiga qarshi kurash kuchaytiriladi

2 daqiqa o'qish33
O‘zbekistonda kiberjinoyatchilik va odam savdosiga qarshi kurash kuchaytiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezidentning 10 noyabrda imzolangan PF-242-son farmoni bilan 2027–2031 yillarga mo‘ljallangan 7 ta milliy dastur va chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi.
  • Ichki ishlar vazirligi va banklar hamkorligida kiberjinoyatlarga qarshi 24/7 rejimida ishlovchi maxsus markaz tashkil etilib, u firibgarlik holatlarida pul harakatlarini tezkor kuzatish va chora ko‘rish mexanizmini yo‘lga qo‘yadi.

Mamlakatda xavfsizlikni ta’minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda aholining huquqiy himoyasini yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim hujjat qabul qilindi. Prezidentning 10 noyabrda imzolangan PF-242-son farmoni bilan 2027–2031 yillarga mo‘ljallangan 7 ta milliy dastur va chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi.

24/7 ishlovchi markaz va kibermakondagi nazorat

Farmonga muvofiq, 2026 yil dekabrga qadar maxsus normativ-huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Unga ko‘ra, Ichki ishlar vazirligi va banklar ishtirokida 24/7 rejimida uzluksiz ishlovchi maxsus markaz tashkil etiladi.

Mazkur markaz kibermakonda sodir etilayotgan firibgarlik yoki o‘g‘rilik harakatlari haqida xabar kelishi bilanoq, pul harakatlarini tezkor kuzatish va zudlik bilan chora ko‘rish mexanizmini ishga tushiradi.

Yangi chora-tadbirlar yo‘nalishi

Asosiy vazifalar va mexanizmlar

Kiberjinoyatlarga qarshi kurash

IIV va banklar hamkorligida 24/7 ishlovchi tezkor markaz tashkil etish

Odam savdosi jabrlanuvchilarga yordam

Rasmiy identifikatsiyani kutmasdan, darhol xavfsiz joy va tibbiy yordam ko‘rsatish

Mas’ul idoralar

IIV, DXX, Bosh prokuratura, Raqamli texnologiyalar vazirligi va komissiyalar

Huquqiy targ‘ibot

Maktablarda 1-sinfdan 11-sinfgacha huquqiy savodxonlik dasturini joriy etish

Odam savdosidan jabrlanganlarga tezkor yordam ko‘rsatish

Hujjatda odam savdosidan jabr ko‘rgan shaxslarga nisbatan munosabatlarni tubdan takomillashtirish belgilangan. Jumladan:

  • Jabrlangan shaxs yordam olish uchun yakuniy identifikatsiya yoki shaxsiy reja tasdiqlanishini kutib qolishining oldi olinadi.

  • Uni aniqlagan mas’ul shaxs zimmasiga o‘sha zahoti xavfsiz joy, tibbiy yordam va tarjimon bilan ta’minlash majburiyati yuklanadi.

  • Ko‘rsatiladigan yordamning o‘z vaqtida va manzilli yetib borishini nazorat qilish mexanizmlari yanada kuchaytiriladi.

Mazkur vazifalarning o‘z vaqtida va samarali ijro etilishi uchun IIV, Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura hamda Raqamli texnologiyalar vazirligi mas’ul etib belgilandi.

Maktablarda huquqiy savodxonlik dasturi

Shuningdek, mazkur farmon doirasida mamlakatdagi barcha umumta’lim maktablarida huquqiy savodxonlik dasturi joriy etilishi rejalashtirilgan. Unga ko‘ra, 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha o‘quvchilarga huquqiy targ‘ibot ishlari olib borilib, vaziyatli masalalar, huquqlar buzilganda kimga va qanday murojaat qilish kerakligi amaliy mashqlar orqali o‘rgatiladi.

Sizningcha, maktablardan boshlab huquqiy savodxonlikni o‘rgatish va kiberjinoyatlarga qarshi 24/7 markazlarning tashkil etilishi jinoyatchilikni kamaytirishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari