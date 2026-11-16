O‘zbekistonda kiberjinoyatchilik va odam savdosiga qarshi kurash kuchaytiriladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezidentning 10 noyabrda imzolangan PF-242-son farmoni bilan 2027–2031 yillarga mo‘ljallangan 7 ta milliy dastur va chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi.
- Ichki ishlar vazirligi va banklar hamkorligida kiberjinoyatlarga qarshi 24/7 rejimida ishlovchi maxsus markaz tashkil etilib, u firibgarlik holatlarida pul harakatlarini tezkor kuzatish va chora ko‘rish mexanizmini yo‘lga qo‘yadi.
Mamlakatda xavfsizlikni ta’minlash, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda aholining huquqiy himoyasini yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim hujjat qabul qilindi. Prezidentning 10 noyabrda imzolangan PF-242-son farmoni bilan 2027–2031 yillarga mo‘ljallangan 7 ta milliy dastur va chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi.
24/7 ishlovchi markaz va kibermakondagi nazorat
Farmonga muvofiq, 2026 yil dekabrga qadar maxsus normativ-huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Unga ko‘ra, Ichki ishlar vazirligi va banklar ishtirokida 24/7 rejimida uzluksiz ishlovchi maxsus markaz tashkil etiladi.
Mazkur markaz kibermakonda sodir etilayotgan firibgarlik yoki o‘g‘rilik harakatlari haqida xabar kelishi bilanoq, pul harakatlarini tezkor kuzatish va zudlik bilan chora ko‘rish mexanizmini ishga tushiradi.
Yangi chora-tadbirlar yo‘nalishi
Asosiy vazifalar va mexanizmlar
Kiberjinoyatlarga qarshi kurash
IIV va banklar hamkorligida 24/7 ishlovchi tezkor markaz tashkil etish
Odam savdosi jabrlanuvchilarga yordam
Rasmiy identifikatsiyani kutmasdan, darhol xavfsiz joy va tibbiy yordam ko‘rsatish
Mas’ul idoralar
IIV, DXX, Bosh prokuratura, Raqamli texnologiyalar vazirligi va komissiyalar
Huquqiy targ‘ibot
Maktablarda 1-sinfdan 11-sinfgacha huquqiy savodxonlik dasturini joriy etish
Odam savdosidan jabrlanganlarga tezkor yordam ko‘rsatish
Hujjatda odam savdosidan jabr ko‘rgan shaxslarga nisbatan munosabatlarni tubdan takomillashtirish belgilangan. Jumladan:
Jabrlangan shaxs yordam olish uchun yakuniy identifikatsiya yoki shaxsiy reja tasdiqlanishini kutib qolishining oldi olinadi.
Uni aniqlagan mas’ul shaxs zimmasiga o‘sha zahoti xavfsiz joy, tibbiy yordam va tarjimon bilan ta’minlash majburiyati yuklanadi.
Ko‘rsatiladigan yordamning o‘z vaqtida va manzilli yetib borishini nazorat qilish mexanizmlari yanada kuchaytiriladi.
Mazkur vazifalarning o‘z vaqtida va samarali ijro etilishi uchun IIV, Davlat xavfsizlik xizmati, Bosh prokuratura hamda Raqamli texnologiyalar vazirligi mas’ul etib belgilandi.
Maktablarda huquqiy savodxonlik dasturi
Shuningdek, mazkur farmon doirasida mamlakatdagi barcha umumta’lim maktablarida huquqiy savodxonlik dasturi joriy etilishi rejalashtirilgan. Unga ko‘ra, 1-sinfdan boshlab 11-sinfgacha o‘quvchilarga huquqiy targ‘ibot ishlari olib borilib, vaziyatli masalalar, huquqlar buzilganda kimga va qanday murojaat qilish kerakligi amaliy mashqlar orqali o‘rgatiladi.
Sizningcha, maktablardan boshlab huquqiy savodxonlikni o‘rgatish va kiberjinoyatlarga qarshi 24/7 markazlarning tashkil etilishi jinoyatchilikni kamaytirishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…