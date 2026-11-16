Oddiy husnbuzarni siqqan qiz shifoxonada operatsiyaga tushdi

1 daqiqa o'qish44
Oddiy husnbuzarni siqqan qiz shifoxonada operatsiyaga tushdi

Rossiyaning Arxangelsk viloyatidagi Kotlas shahrida yashovchi 28 yoshli qiz kichik husnbuzarni siqishi oqibatida jiddiy tibbiy muammoga duch keldi. Oddiy teri muammosi bilan boshlangan holat uning jarrohlik amaliyotini boshdan kechirishiga sabab bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, Alina ismli qiz peshonasida paydo bo‘lgan husnbuzarni mustaqil ravishda siqib tashlagan. Biroq ertasi kuni uning peshonasida shish paydo bo‘lgan. Bir necha kun ichida esa ahvoli og‘irlashib, shish yuzining boshqa qismlariga ham tarqalgan.

Shundan so‘ng u shifokorlarga murojaat qilgan. Tibbiy tekshiruvlar natijasida peshonasida yiring to‘plangani aniqlangan. Mutaxassislar jarrohlik amaliyoti orqali yiringni chiqarib, unga antibiotiklar buyurishgan. Qiz shifoxonaga yotqizilgan.

Bu haqda Rossiyaning Shot Telegram kanaliga tayanib, mahalliy OAV xabar berdi.

Nega husnbuzarni siqish xavfli?

Mutaxassislar husnbuzarni qo‘l bilan siqish teriga zarar yetkazishi va bakteriyalarning chuqurroq qatlamlarga kirishiga sharoit yaratishini ta’kidlaydi. Bu esa yallig‘lanish va infeksiya rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Shu sababli mutaxassislar husnbuzarlarni mustaqil ravishda siqmaslik, yuz terisiga tegishdan oldin qo‘llarni yaxshilab yuvish va yallig‘lanish kuchayganda shifokorga murojaat qilishni tavsiya etadi.

Mutaxassislarning ogohlantirishicha, arzimasdek ko‘ringan teri muammosiga noto‘g‘ri munosabatda bo‘lish ham jiddiy asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?
Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari