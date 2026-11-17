“Garri Potter” yulduzi Emma Uotson tadbirda barchaning oldida yiqilib tushdi
1 daqiqa o'qish47
“Garri Potter” filmlarida Germiona Greynjer obrazi orqali mashhurlikka erishgan britaniyalik aktrisa Emma Uotson Los-Anjelesda o‘tkazilgan GQ jurnalining “Men of the Year” kechasida kutilmagan hodisaga duch keldi.
Tadbir davomida 36 yoshli aktrisa muvozanatini yo‘qotib, ko‘pchilikning ko‘z o‘ngida yiqilib tushdi. Uning yonidagilar darhol yordam berishga oshiqdi. Uotson esa ko‘p o‘tmay o‘rnidan turib, tabassum qildi va hech narsa bo‘lmagandek yo‘lida davom etdi.
Mazkur holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi. Aktrisaning yiqilish oqibatida jiddiy jarohat olgani haqida hozircha xabar berilmagan.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…