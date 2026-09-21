Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)

·71·Madaniyat
Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik xonanda Rayhon G‘aniyeva o‘zining tug‘ilgan kunini hashamatli «Nika» restoranida antik yunoncha uslubda nishonladi.
  • Tadbirda mehmonlar yomon ko‘zlardan xalos bo‘lish va yangi yoshga quvonch bilan kirish ramzi sifatida likopchalarni polga urib sindirishdi.
  • Bayramning markaziy qismi antik yunon ibodatxonasi shaklidagi ulkan tort va oq niqobli sozandalar ijrosi bo‘ldi.
  • Rayhonning ushbu original va shov-shuvli tantanasi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

O‘zbek estradasining yorqin yulduzi Rayhon G‘aniyeva navbatdagi tavallud ayyomini o‘ziga xos antiqa urf-odatlar, hashamat va shov-shuvli lahzalar bilan nishonladi. San’atkor o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida shohona tantanadan eksklyuziv videolavhalarni ulashib, restoran ma’muriyati va yaqinlariga minnatdorchilik bildirdi: «Bugun mening tug‘ilgan kunim, bayram tushligi. Biz hashamatli «Nika» restoranidamiz. Hamma narsani shu qadar go‘zal bezatishganidan hayratda qoldim. Atmosfera mutlaqo noodatiy, gullar va bayramona kayfiyatga to‘la. Sehrli bayram uchun cheksiz minnatdorman!».

Tadbir davomida restoran ijodiy jamoasi antik yunon ibodatxonasi shaklida tayyorlangan ulkan tortni tantanali ravishda olib kirdi. Rayhon operatorlardan bu betakror lahzani suratga olishni so‘rab, o‘z hayratini yashira olmadi: «Kutib turing, u tasvirga olyapti. Ol, Vadima. Rahmat, men hayratdaman!». Kechaning kulminatsiyasi esa yunoncha milliy an’ana bo‘ldi: oq antik niqoblar taqqan sozandalar jo‘rligida xonanda va uning yaqin dugonalari sho‘x musiqaga raqsga tushib, qo‘llaridagi o‘nlab chinni likopchalarni yerga urib chil-parchin qilishdi.

Xo‘sh, Rayhonning bu bayrami nega aynan yunoncha uslubda o‘tdi, sindirilgan likopchalar ortida qanday ma’no yotibdi va yulduzning tavallud tushligi shou-biznesda qanday baholanmoqda?

«Antik ibodatxona, maskarad va chil-parchin likoplar»: Bayramning yorqin voqealari

Rayhonning tavallud ayyomidan qayd etilgan eng sara lahzalar va ko‘rinishlar:

  • «Nika»dagi hashamatli muhit: Bayram tadbiri estetik gullar va noodatiy interer bilan bezatilgan shohona davrada tashkil etildi;

  • Rayhonning nafis luki: Xonanda uzun qora libos, klassik tillarang diadema (toj) va ko‘rkam obraz bilan davra markazida porladi;

  • Antik uslubdagi noyob tort: Oq kremdan tayyorlangan, ustunli qadimiy yunon ibodatxonasi ko‘rinishidagi katta tort restoran oshpazlari tomonidan tantanali tortiq qilindi;

  • Oq niqobli sozandalar performansi: Qadimiy yunon haykallari niqobini taqqan musiqachilar daf va sho‘x cholg‘ular bilan davrani qizdirdi;

  • Likopchalarni sindirish odati: Yunon an’anasiga binoan, baxt va omad ramzi sifatida barcha mehmonlar qo‘llaridagi likopchalarni raqs ostida polga urib sindirishdi.

Rayhonning tavallud ayyomi: Bayram uslubi va ko‘rsatkichlari

Tantana tafsilotlari va muhim jihatlar jadvali:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Bayram tafsilotlari

Sababchi shaxs

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Rayhon G‘aniyeva

Lokatsiya va muhit

Hashamatli «Nika» restorani (Gullar va bayramona dekoratsiya)

Tadbir formati

Yaqin dugonalar va do‘stlar davrasidagi maxsus bayram tushligi

Xonanda obrazi

Qora klassik kechki libos, nafis soch turmagi va tillarang toj

Bayram torti dizayni

Qadimiy yunon ibodatxonasi (ustunlar va haykallar bilan)

Bosh shov-shuvli element

Yunoncha odat — likopchalarni polga urib sindirish raqsi

Madaniyat va urf-odat ekspertizasi: Likopcha sindirish nimani anglatadi?

Marosim tahlilchilari va shou-biznes kuzatuvchilarining bahosi:

  • Yunon milliy odati (Opa!): Yunonistonda va O‘rta yer dengizi madaniyatida shodiyona paytida likopchalarni sindirish yomon ko‘zlardan xalos bo‘lish, barcha g‘am-alamni yo‘q qilish va yangi yoshga cheksiz quvonch bilan qadam qo‘yish ramzi sanaladi;

  • Shou-biznesdagi trend: Oddiy va an’anaviy tug‘ilgan kunlardan qochib, antik mavzu va interaktiv shou tanlanishi Rayhonning har doim original g‘oyalarga intilishini ko‘rsatdi;

  • Psixologik yengillik: Idish-tovoqlarni jo‘rlikda sindirish insondagi ichki charchoqni chiqarib, bayram ishtirokchilariga unutilmas ijobiy adrenalin taqdim etdi;

  • Muxlislarning olqishi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari xonandaning tashqi ko‘rinishi va yoshlik tarovatini saqlab qolganini e’tirof etib, minglab iliq tilaklarni yog‘dirmoqda.

Rayhon G‘aniyevaning ushbu tavallud tushligi nafaqat yuksak did, balki porloq kayfiyat va unutilmas xotiralar bilan o‘zbek shou-biznesining haftadagi eng chiroyli voqeasiga aylandi.

Sizningcha, tug‘ilgan kunlarda likopchalarni sindirish kabi noodatiy urf-odatlar bazmiga o‘zgacha fayz bag‘ishlaydimi yoki o‘zbekona an’analar ma’qulroqmi? Xonanda Rayhonning antik bayram obrazini qanday baholaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda shov-shuvli va bayramona ushbu maqolani barcha do‘stlaringiz va Rayhon ixlosmandlariga ulashing!

Rayhon G‘aniyevaNika restoranYunon antik bayramTavallud ayyomi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiDilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiBugun, 15:43Azoda O‘zbekistonga qaytdi (video)Azoda O‘zbekistonga qaytdi (video)Bugun, 15:15Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Bugun, 15:12«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqdaBugun, 14:53Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”Bugun, 14:40Shahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiShahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiBugun, 14:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh