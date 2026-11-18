Imronning aktrisa Sitoraga guldasta va qimmatbaho sovg‘a bergani tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi! (video)
Xonanda Imron aktrisa Sitora uchun kutilmagan va qimmatbaho sovg‘alar tayyorladi. San’atkor unga yangi iPhone 18 rusumli telefon hamda katta guldasta taqdim etib, birgalikdagi ijodiy faoliyati uchun minnatdorchilik bildirdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Imron va Sitora bir qator kliplarda hamkorlik qilib, tomoshabinlar hamda muxlislar e’tiborini qozongan. Ularning ijodiy hamkorligi ko‘pchilik tomonidan iliq kutib olingan. Xonanda esa aktrisaga bo‘lgan hurmati va minnatdorchiligini noodatiy tarzda ifodalashga qaror qilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Imronning Sitoraga telefon va ulkan guldastani sovg‘a qilgani aks etgan. Samimiy lahzalar aks etgan ushbu lavha qisqa vaqt ichida foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.
Video ostida turli fikrlar bildirilmoqda. Ayrim muxlislar xonandaning e’tiborini olqishlab, ijodkorlarning o‘zaro hurmatini e’tirof etgan bo‘lsa, boshqalar sovg‘aning sababi va ularning munosabatiga qiziqish bildirmoqda. Mazkur sovg‘a esa ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…