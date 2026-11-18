Toshkentda xususiy klinika shifokorlari tug‘ruqni tez yordamga topshirdi
Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi xususiy klinikalardan birida tug‘ruq jarayonida kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Klinikada faoliyat yuritayotgan shifokorlar ayolning tug‘rug‘ini mustaqil ravishda qabul qila olmagach, 103 tez tibbiy yordam xizmatini chaqirishga majbur bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, tez yordam xodimlari voqea joyiga yetib kelib, tug‘ruq jarayonini o‘z zimmasiga olgan. Natijada chaqaloq aynan tez tibbiy yordam xodimlari ko‘magida dunyoga kelgan.
Shundan so‘ng ona va yangi tug‘ilgan chaqaloq zarur tibbiy yordam ko‘rsatish hamda holatini nazorat qilish uchun davlat shifoxonasiga olib ketilgan.
Xususiy klinikada yuz bergan ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otishi mumkin. Voqea yuzasidan klinika shifokorlari nima sababdan tug‘ruqni mustaqil qabul qila olmagani va ona-bolaning hozirgi ahvoli haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…