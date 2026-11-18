Estoniyada g‘ayrioddiy o‘simtali kiyik fotoqopqonga tushdi (video)
Estoniyaning Saaremaa orolida o‘rnatilgan o‘rmon kamerasi peshonasining o‘rtasida noodatiy o‘simtasi bor kiyikni tasvirga oldi. Tashqi ko‘rinishi bilan afsonaviy yakkashoxli jonivorni eslatadigan hayvon aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi.
Nodir kadrlarni tabiatni muhofaza qilish bilan shug‘ullanuvchi Lutreola Foundation jamg‘armasi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e’lon qildi. Videoda kiyik o‘rmon hududiga o‘rnatilgan fotoqopqon qarshisida xotirjam harakatlanayotgani ko‘rinadi. Uning peshonasi markazida kichik shox yoki qo‘shimcha quloqqa o‘xshash o‘simta yaqqol ko‘zga tashlanadi.
Estoniya OAVlari xabariga ko‘ra, mutaxassislar hozircha videoyozuvning o‘zidan kelib chiqib, bu o‘simtaning nima ekanligini aniqlay olmagan. U aynan shoxmi yoki boshqa turdagi hosilami — hozircha noma’lum.
Ma’lum bo‘lishicha, fotoqopqon dastlab yo‘qolib ketish xavfi ostida bo‘lgan Yevropa norkalarini kuzatish maqsadida o‘rnatilgan. Kamera noodatiy kiyikdan tashqari, kamyob qora laylakni ham tasvirga olgan.
Lutreola Foundation 1992 yilda tashkil etilgan bo‘lib, tabiat va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bilan shug‘ullanadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…