Ispaniyada kuchli to‘lqinlar dengizga tortib ketgan ayolni odamlar zanjir hosil qilib qutqardi (video)
Ispaniyaning A-Korunya shahridagi Riasor plyajida kuchli to‘lqinlar sohilda kitob o‘qib o‘tirgan ayolni dengizga tortib ketdi. Taxminan 10 kishi birlashib, jonli zanjir hosil qildi va uni suvdan olib chiqishga muvaffaq bo‘ldi.
La Voz de Galicia nashrining xabar berishicha, voqea 25 oktyabr kuni soat 14:00 atrofida sodir bo‘lgan. Ayol qirg‘oqqa yaqin joyda kitob o‘qib o‘tirganida, kutilmaganda kuchli to‘lqin uni dengiz tomon tortib ketgan.
Dastlab bir kishi ayolga yordam berish uchun suvga tushgan, biroq uni mustaqil ravishda qirg‘oqqa olib chiqolmagan. Shundan so‘ng atrofdagi odamlar yordamga shoshilib, qo‘l ushlashgan holda jonli zanjir hosil qilgan. Dastlab besh kishi boshlagan qutqaruv harakatiga yana boshqalar qo‘shilib, ishtirokchilar soni taxminan 10 nafarga yetgan. Ular birgalikda ayolni qirg‘oqqa olib chiqishgan.
Qutqaruvdan keyin ayolga sohilning o‘zida tibbiy yordam ko‘rsatilgan. So‘ng u yengil gipotermiya — tana haroratining pasayishi holati bilan tez yordam mashinasida A-Korunya universitet shifoxonasiga olib ketilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…