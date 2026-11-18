Harri Keyn Millatlar ligasida to‘purarlik bo‘yicha barchani ortda qoldirdi
Millatlar ligasining guruh bosqichida eng sermahsul hujumchi nomi ma’lum bo‘ldi. Angliya milliy jamoasi sardori Harri Keyn olti uchrashuvda raqiblar darvozasiga sakkizta to‘p kiritib, musobaqaning eng yaxshi to‘purariga aylandi.
Uning yaqin ta’qibchilari orasida Norvegiya yulduzi Erling Holand, Daniya hujumchisi Rasmus Hoylund va yana bir qator taniqli futbolchilar bor.
Keyn — to‘purarlar poygasida birinchi
Angliya terma jamoasi hujumchisi Millatlar ligasining guruh bosqichidagi olti bahsda sakkiz marta gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Bu natija unga musobaqaning eng yaxshi to‘purari maqomini taqdim etdi.
Keynning ko‘rsatkichi eng yaqin ta’qibchilarinikidan ikki golga ko‘p. Shu tariqa, u guruh bosqichini musobaqaning boshqa barcha hujumchilaridan yuqori natija bilan yakunladi.
Holand va Hoylund ham kuchli beshlikda
To‘purarlar ro‘yxatining ikkinchi pog‘onasini besh nafar futbolchi o‘zaro bo‘lishib turibdi. Ularning har biri oltita gol muallifiga aylangan.
Ular quyidagilar:
Rasmus Hoylund — Daniya;
Andri Gudjonsen — Islandiya;
Viktor Gokeresh — Shvetsiya;
Erling Holand — Norvegiya;
Troy Parrott — Irlandiya.
Bu ro‘yxatda Holand va Hoylund kabi mashhur hujumchilar bilan bir qatorda Andri Gudjonsen hamda Troy Parrottning yuqori natijasi ham e’tiborga molik.
Shunday qilib, Harri Keyn sakkizta gol bilan Millatlar ligasi guruh bosqichining yakka peshqadami bo‘ldi. Holand, Hoylund va boshqa to‘rt futbolchi esa oltitadan to‘p kiritib, ikkinchi o‘rinni bo‘lishib oldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…