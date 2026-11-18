“Vkusno by Seva” asoschisi Sevara Oganova 506 kilogrammlik tort tayyorlab, O‘zbekiston rekordlar kitobiga kiritildi! (video)
«Vkusno by Seva» pazandalik brendi asoschisi Sevara Oganova O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i qabul qilingan kun munosabati bilan ulkan tort tayyorladi. Ushbu ijodiy ishi bilan u O‘zbekiston rekordlar kitobidan joy oldi.
Pazanda bu haqda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma’lum qildi. U 30 yoshida mamlakat rekordchilari qatoriga qo‘shilganidan mamnunligini bildirib, tayyorlangan tortning o‘lchamlari va vazni haqida ham ma’lumot berdi.
Qayd etilishicha, tortning uzunligi 6 metr, eni 3,3 metr, balandligi esa 11 santimetrni tashkil etgan. Uning umumiy yuzasi 19,8 kvadrat metr bo‘lib, jami 220 bo‘lakka bo‘lingan. Har bir bo‘lakning o‘lchami 30x30 santimetr, vazni esa 2,3 kilogrammni tashkil qilgan. Tortning umumiy og‘irligi 506 kilogrammga yetgan.
Sevara Oganovaning ushbu yutug‘i ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi. Izohlarda uning yaqinlari va kuzatuvchilari pazandani tabriklab, mehnati va muvaffaqiyatiga yuqori baho berishmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…