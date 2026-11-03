Amirxon Umarovning to‘yidagi "tort kesish marosimi" e’tibor tortdi (video)

·84·Madaniyat
Amirxon Umarovning to‘yidagi "tort kesish marosimi" e’tibor tortdi (video)

Amirxon Umarov 2 noyabr kuni Pokiza ismli qiz bilan turmush qurdi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning nikoh oqshomidan olingan videolar tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Videolardan ko‘rinishicha, to‘y ko‘tarinki kayfiyatda, fayzli va chiroyli tarzda o‘tgan. Unda san’at sohasi vakillari ham ishtirok etib, xonandalar kuy-qo‘shiqlari bilan davraga yanada fayz bag‘ishlagan. Mehmonlar esa sho‘x taronalarga raqsga tushib, bazmga o‘zgacha shukuh ulashgan. Kelin-kuyovning romantik musiqa sadolari ostida birgalikda raqsga tushgan lahzalari ham videolarda aks etgan.

Ayniqsa, kelin-kuyovning tort kesish marosimi e’tiborga molik bo‘ldi. Ular maxsus tayyorlangan tortning ustini birgalikda mevalar bilan bezashdi. Shundan so‘ng esa tortni birga kesib, bir-birlariga tortiq qilishdi. So‘nggi yillarda ko‘plab to‘ylarda kuzatilayotgan ushbu odat nikoh oqshomiga o‘zgacha ko‘tarinkilik bag‘ishlamoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda kuzatuvchilar Amirxon Umarov va uning rafiqasiga samimiy tilaklar bildirib, ularga baxtli va totuv hayot tilamoqda.

Amirxon UmarovO‘zbek shou-biznesiTo‘y
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)Amirxon Umarov oila qurmoqda: boshlovchi quvonchli xabarni e’lon qildi! (video)1 noyabr 11:25Amirxon Umarov oila qurdi: to‘yidan videolar tarqaldi (video)Amirxon Umarov oila qurdi: to‘yidan videolar tarqaldi (video)Bugun 09:50Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)8 avgust 09:37Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)Shahlo Salayeva ikkinchi to‘yi qayerda va qachon bo‘lishini oshkor qildi (video)20 iyul 10:34Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)31 iyul 02:46Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)11 iyul 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!