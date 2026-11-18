9 yoshli bola Roblox o‘yinida 20 ming dollar sarfladi, kompaniya pulni qaytarib bermadi
Kanadaning Galifaks shahrida yashovchi 9 yoshli bola yozgi ta’til davomida Roblox o‘yinida qariyb 20 ming AQSH dollari sarflab yubordi. Ota-onasi bu haqda bank hisobidagi mablag‘ tugagani to‘g‘risida xabarnoma olganidan keyingina xabar topgan.
Ma’lum bo‘lishicha, oiladagi to‘rtta iPad qurilmasi bitta Apple Pay hisobiga ulangan bo‘lgan. Shu sababli bola o‘yin ichidagi xaridlarni amalga oshirar ekan, haqiqiy pul sarflayotganini anglamagan.
Ota-onasi Keri Chernoff va Dawn Sutherlandning aytishicha, farzandi turli o‘yin platformalarida jami 28 ming Kanada dollari sarflagan. Shundan qariyb 20 ming dollari Roblox'dagi xaridlarga to‘g‘ri keladi.
Boshqa o‘yin kompaniyalari oilaga sarflangan mablag‘ning katta qismini qaytarishga rozi bo‘lgan. Biroq Roblox xarajatlarni qaytarishdan bosh tortgan. Kompaniya to‘lovlar uchinchi tomon orqali amalga oshirilganini bildirib, ota-onalarga to‘lov xizmatini ko‘rsatuvchi tashkilotga murojaat qilishni tavsiya qilgan.
Hozircha oila Roblox'da sarflangan pulni qaytarib olishi noma’lum. Ota-onalar kompaniya qarorini qayta ko‘rib chiqishiga umid qilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…