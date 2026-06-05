Qurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladi

·19·O‘zbekiston
Qurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladi

Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlari va investorlar uchun qulay biznes muhitini yaratish, qurilish tarmog‘ida ortiqcha vaqt hamda mablag‘ sarfini kamaytirish borasida navbatdagi muhim qadam tashlandi. Yurtimizda bunyodkorlik ishlari bilan shug‘ullanuvchi va o‘z biznesini kengaytirishni maqsad qilgan tadbirkorlar uchun davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimi mutlaqo yangi bosqichga olib chiqilmoqda.

Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan “Qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi tarixiy Farmon sohadagi ko‘plab sun’iy to‘siqlar va byurokratik murakkabliklarga butkul barham berishga qaratilgan.

Yagona ariza va kommunikatsiyalarga ulanishdagi inqilobiy qulaylik

Yangi hujjat bilan qurilishga ruxsat olish hamda muhandislik tarmoqlariga ulanish tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Endilikda tadbirkorlar eshikma-eshik sarson bo‘lib yurishlariga hojat qolmaydi:

  • «Elektr, suv va gaz» tizimida yangi davr: Joriy yilning 1 iyulidan boshlab yangi qurilayotgan obyektlarni muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulash tartibi butunlay o‘zgaradi. Jahon tajribasiga tayangan holda, bu jarayon «1 ta ariza – 1 to‘lov – barcha ulanish nuqtalari» degan zamonaviy va juda qulay tamoyil asosida yo‘lga qo‘yiladi.

  • Xizmatlarning birlashishi: Shu yilning 1 sentyabridan e’tiboran respublika bo‘yicha qurilish sohasidagi bir qator tarqoq davlat xizmatlari yagona tizimga jamlanadi. Ularning o‘rniga yagona davlat xizmati — arxitektura va shaharsozlik talabini berish tizimi joriy etiladi.

Ortiqcha tekshiruvlar va qayta kelishuvlar bekor qilinmoqda

Farmon doirasida qurilish loyihalarini tasdiqlashdagi eng ko‘p vaqt talab etadigan bosqichlar soddalashtirildi. Masalan, binoning umumiy mustahkamligiga, yong‘in xavfsizligi qoidalariga va uning bevosita vazifasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmaydigan kichik o‘zgartirishlar kiritilganda, loyihani shaharsozlik ekspertizasidan o‘tkazish uchun hududiy kengashlar bilan qaytadan kelishish majburiyati olib tashlandi.

Bundan tashqari, davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonida biror-bir xatolik yoki kamchilik aniqlansa, tadbirkorlar darhol rad javobini olishmaydi. Ularga ushbu nuqsonlarni xotirjam bartaraf etish uchun qo‘shimcha ravishda besh ish kuni taqdim etiladi.

Shaffoflik kafolati: Raqamli nazorat va majburiy kameralar

Qurilish jarayonlarida sifatni ta’minlash va korrupsiyaviy holatlarning oldini olish maqsadida sohaga zamonaviy axborot texnologiyalari faol tatbiq etiladi. 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab qurilish obyektlarini onlayn nazorat qilishda maxsus videokuzatuv kameralaridan foydalanish tizimi ishga tushadi.

Quyidagi jadvalda videokuzatuv kameralarini o‘rnatish majburiy bo‘lgan obyektlar ro‘yxati keltirilgan:

Majburiy raqamli nazoratga olinadigan obyektlar turi

Moliyaviy mezonlar

1

Ko‘p qavatli turar joy binolari va ijtimoiy soha obyektlari

Hajmi va qiymatidan qat’i nazar

2

Mehmonxonalar, turizm, yirik savdo va sanoat majmualari

Hajmi va qiymatidan qat’i nazar

3

Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qurilayotgan obyektlar

Loyiha qiymati 3 milliard so‘mdan yuqori bo‘lganda

Zamin sharhi: Mutasaddi va ekspertlarning yakdil fikriga ko‘ra, mazkur tarixiy islohotlar yurtimizda qurilish sohasida shaffoflikni keskin oshiradi. Jarayonlarning to‘liq raqamlashtirilishi inson omilini kamaytirib, soha vakillari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi va pirovardida shaharlarimiz qiyofasi yanada go‘zal, binolarimiz yanada sifatli bo‘lishiga xizmat qiladi.

Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi yangiliklar, tadbirkorlik sohasidagi qulayliklar va davlatimiz tomonidan qabul qilinayotgan eng muhim qarorlar sharhini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonDavlatimiz rahbariFarmonArxitektura va shaharsozlik talabini berish tizimi1 ta ariza – 1 toʻlov – barcha ulanish nuqtalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKecha, 17:32Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Saida Mirziyoyeva Samarqandda BMT va GEJ rahbarlari bilan uchrashdi (foto)Kecha, 16:47Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Toshkentda 1 sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lash tartibi o‘zgaradi.Kecha, 13:34O‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiO‘zbekistonda bir kilo palovning yangi qiymatlari ma’lum qilindiKecha, 13:22Toshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiToshkentda 60 gektarlik kimyo klasteri tashkil etiladiKecha, 12:16Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiKecha, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi