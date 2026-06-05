Qurilishga ruxsat olish soddalashtirilib, byurokratiyaga chek qo‘yiladi
Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlari va investorlar uchun qulay biznes muhitini yaratish, qurilish tarmog‘ida ortiqcha vaqt hamda mablag‘ sarfini kamaytirish borasida navbatdagi muhim qadam tashlandi. Yurtimizda bunyodkorlik ishlari bilan shug‘ullanuvchi va o‘z biznesini kengaytirishni maqsad qilgan tadbirkorlar uchun davlat xizmatlarini ko‘rsatish tizimi mutlaqo yangi bosqichga olib chiqilmoqda.
Davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan “Qurilish sohasida natijaga asoslangan boshqaruvni joriy etish hamda sohada davlat xizmatlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi tarixiy Farmon sohadagi ko‘plab sun’iy to‘siqlar va byurokratik murakkabliklarga butkul barham berishga qaratilgan.
Yagona ariza va kommunikatsiyalarga ulanishdagi inqilobiy qulaylik
Yangi hujjat bilan qurilishga ruxsat olish hamda muhandislik tarmoqlariga ulanish tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Endilikda tadbirkorlar eshikma-eshik sarson bo‘lib yurishlariga hojat qolmaydi:
«Elektr, suv va gaz» tizimida yangi davr: Joriy yilning 1 iyulidan boshlab yangi qurilayotgan obyektlarni muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulash tartibi butunlay o‘zgaradi. Jahon tajribasiga tayangan holda, bu jarayon «1 ta ariza – 1 to‘lov – barcha ulanish nuqtalari» degan zamonaviy va juda qulay tamoyil asosida yo‘lga qo‘yiladi.
Xizmatlarning birlashishi: Shu yilning 1 sentyabridan e’tiboran respublika bo‘yicha qurilish sohasidagi bir qator tarqoq davlat xizmatlari yagona tizimga jamlanadi. Ularning o‘rniga yagona davlat xizmati — arxitektura va shaharsozlik talabini berish tizimi joriy etiladi.
Ortiqcha tekshiruvlar va qayta kelishuvlar bekor qilinmoqda
Farmon doirasida qurilish loyihalarini tasdiqlashdagi eng ko‘p vaqt talab etadigan bosqichlar soddalashtirildi. Masalan, binoning umumiy mustahkamligiga, yong‘in xavfsizligi qoidalariga va uning bevosita vazifasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmaydigan kichik o‘zgartirishlar kiritilganda, loyihani shaharsozlik ekspertizasidan o‘tkazish uchun hududiy kengashlar bilan qaytadan kelishish majburiyati olib tashlandi.
Bundan tashqari, davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonida biror-bir xatolik yoki kamchilik aniqlansa, tadbirkorlar darhol rad javobini olishmaydi. Ularga ushbu nuqsonlarni xotirjam bartaraf etish uchun qo‘shimcha ravishda besh ish kuni taqdim etiladi.
Shaffoflik kafolati: Raqamli nazorat va majburiy kameralar
Qurilish jarayonlarida sifatni ta’minlash va korrupsiyaviy holatlarning oldini olish maqsadida sohaga zamonaviy axborot texnologiyalari faol tatbiq etiladi. 2026 yil 1 sentyabrdan boshlab qurilish obyektlarini onlayn nazorat qilishda maxsus videokuzatuv kameralaridan foydalanish tizimi ishga tushadi.
Quyidagi jadvalda videokuzatuv kameralarini o‘rnatish majburiy bo‘lgan obyektlar ro‘yxati keltirilgan:
№
Majburiy raqamli nazoratga olinadigan obyektlar turi
Moliyaviy mezonlar
1
Ko‘p qavatli turar joy binolari va ijtimoiy soha obyektlari
Hajmi va qiymatidan qat’i nazar
2
Mehmonxonalar, turizm, yirik savdo va sanoat majmualari
Hajmi va qiymatidan qat’i nazar
3
Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qurilayotgan obyektlar
Loyiha qiymati 3 milliard so‘mdan yuqori bo‘lganda
Zamin sharhi: Mutasaddi va ekspertlarning yakdil fikriga ko‘ra, mazkur tarixiy islohotlar yurtimizda qurilish sohasida shaffoflikni keskin oshiradi. Jarayonlarning to‘liq raqamlashtirilishi inson omilini kamaytirib, soha vakillari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi va pirovardida shaharlarimiz qiyofasi yanada go‘zal, binolarimiz yanada sifatli bo‘lishiga xizmat qiladi.
Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi yangiliklar, tadbirkorlik sohasidagi qulayliklar va davlatimiz tomonidan qabul qilinayotgan eng muhim qarorlar sharhini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…