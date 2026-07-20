776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi Prezidentniki
O‘zbekistonda 2026–2027 o‘quv yili uchun oliy ta’lim muassasalari talabalariga beriladigan davlat stipendiyalari kvotasi tasdiqlandi. Yangi o‘quv yilida respublika bo‘yicha jami 776 nafar talaba nufuzli stipendiyalardan biriga sazovor bo‘lishi mumkin.
Eng katta kvota Islom Karimov nomidagi stipendiyaga ajratilgan bo‘lsa, Prezident stipendiyasi uchun 187 ta o‘rin belgilandi. Nomzodlar 335 mingdan ortiq yuqori kurs talabalari orasidan tanlab olinadi.
Prezident stipendiyasi uchun 187 ta kvota
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026 yil 15 iyuldagi xatiga muvofiq, davlat stipendiyalari oliy ta’lim tashkilotlari va ta’lim yo‘nalishlari kesimida taqsimlangan.
Tasdiqlangan kvotalar quyidagicha:
Islom Karimov stipendiyasi — 194 ta;
Prezident stipendiyasi — 187 ta;
Navoiy stipendiyasi — 175 ta;
Bobur stipendiyasi — 51 ta;
Imom al-Buxoriy stipendiyasi — 44 ta;
Beruniy stipendiyasi — 38 ta;
Ibn Sino stipendiyasi — 33 ta;
Abdulla Avloniy stipendiyasi — 16 ta;
Ulug‘bek stipendiyasi — 13 ta;
To‘lepbergen Qaipbergenov stipendiyasi — 11 ta;
Ibroyim Yusupov stipendiyasi — 11 ta;
Pahlavon Mahmud stipendiyasi — 3 ta.
Jami kvotalar soni 776 tani tashkil etadi.
335 mingdan ortiq talaba orasidan saralanadi
Ma’lumotlarga ko‘ra, respublikadagi oliy ta’lim muassasalarida 335 ming 471 nafar yuqori kurs talabasi tahsil olmoqda.
Demak, davlat stipendiyasi har bir talabaga avtomatik tarzda berilmaydi. Har bir o‘rin uchun yuqori natijalarga erishgan, ilmiy va ijodiy faolligi bilan ajralib turgan nomzodlar o‘zaro raqobatlashadi.
Raqamlarga ko‘ra, o‘rtacha har 432 nafar yuqori kurs talabasiga bitta davlat stipendiyasi to‘g‘ri keladi. Bu esa tanlovning yuqori raqobat ostida o‘tishini ko‘rsatadi.
Talabalar qaysi mezonlar asosida tanlanadi?
Davlat stipendiyalariga nomzodlarni baholashda bir nechta muhim ko‘rsatkich inobatga olinadi.
Jumladan:
fanlarni yuqori darajada o‘zlashtirish;
ilmiy maqola va tadqiqotlarda ishtirok etish;
olimpiada va tanlovlardagi natijalar;
ijodiy faollik;
oliygoh va jamoat ishlaridagi ishtirok.
Shuningdek, stipendiya turiga qarab nomzodning ta’lim yo‘nalishi, ilmiy ishlari va sohadagi yutuqlariga alohida e’tibor qaratilishi mumkin.
Eng katta kvota uchta stipendiyaga to‘g‘ri keldi
Taqsimotda eng ko‘p o‘rin Islom Karimov, Prezident va Navoiy nomidagi davlat stipendiyalariga ajratilgan.
Ushbu uchta stipendiya hissasiga jami 556 ta kvota to‘g‘ri keladi. Bu barcha ajratilgan o‘rinlarning katta qismini tashkil etadi.
Eng kam kvota esa Pahlavon Mahmud nomidagi stipendiyaga belgilangan — atigi 3 ta.
Talabalarni jiddiy raqobat kutmoqda
Davlat stipendiyasi talabaga nafaqat moddiy qo‘llab-quvvatlash, balki uning ilmiy va ta’limdagi yutuqlarini rasmiy e’tirof etish imkonini ham beradi.
Endi oliy ta’lim muassasalari belgilangan kvotalar asosida munosib nomzodlarni saralaydi. 776 ta o‘rin uchun yuz minglab talabalar orasidan eng yuqori natija ko‘rsatganlar tanlanadi.
…