776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi Prezidentniki

·0·O‘zbekiston
776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi Prezidentniki

O‘zbekistonda 2026–2027 o‘quv yili uchun oliy ta’lim muassasalari talabalariga beriladigan davlat stipendiyalari kvotasi tasdiqlandi. Yangi o‘quv yilida respublika bo‘yicha jami 776 nafar talaba nufuzli stipendiyalardan biriga sazovor bo‘lishi mumkin.

Eng katta kvota Islom Karimov nomidagi stipendiyaga ajratilgan bo‘lsa, Prezident stipendiyasi uchun 187 ta o‘rin belgilandi. Nomzodlar 335 mingdan ortiq yuqori kurs talabalari orasidan tanlab olinadi.

Prezident stipendiyasi uchun 187 ta kvota

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026 yil 15 iyuldagi xatiga muvofiq, davlat stipendiyalari oliy ta’lim tashkilotlari va ta’lim yo‘nalishlari kesimida taqsimlangan.

Tasdiqlangan kvotalar quyidagicha:

  • Islom Karimov stipendiyasi — 194 ta;

  • Prezident stipendiyasi — 187 ta;

  • Navoiy stipendiyasi — 175 ta;

  • Bobur stipendiyasi — 51 ta;

  • Imom al-Buxoriy stipendiyasi — 44 ta;

  • Beruniy stipendiyasi — 38 ta;

  • Ibn Sino stipendiyasi — 33 ta;

  • Abdulla Avloniy stipendiyasi — 16 ta;

  • Ulug‘bek stipendiyasi — 13 ta;

  • To‘lepbergen Qaipbergenov stipendiyasi — 11 ta;

  • Ibroyim Yusupov stipendiyasi — 11 ta;

  • Pahlavon Mahmud stipendiyasi — 3 ta.

Jami kvotalar soni 776 tani tashkil etadi.

335 mingdan ortiq talaba orasidan saralanadi

Ma’lumotlarga ko‘ra, respublikadagi oliy ta’lim muassasalarida 335 ming 471 nafar yuqori kurs talabasi tahsil olmoqda.

Demak, davlat stipendiyasi har bir talabaga avtomatik tarzda berilmaydi. Har bir o‘rin uchun yuqori natijalarga erishgan, ilmiy va ijodiy faolligi bilan ajralib turgan nomzodlar o‘zaro raqobatlashadi.

Raqamlarga ko‘ra, o‘rtacha har 432 nafar yuqori kurs talabasiga bitta davlat stipendiyasi to‘g‘ri keladi. Bu esa tanlovning yuqori raqobat ostida o‘tishini ko‘rsatadi.

Talabalar qaysi mezonlar asosida tanlanadi?

Davlat stipendiyalariga nomzodlarni baholashda bir nechta muhim ko‘rsatkich inobatga olinadi.

Jumladan:

  • fanlarni yuqori darajada o‘zlashtirish;

  • ilmiy maqola va tadqiqotlarda ishtirok etish;

  • olimpiada va tanlovlardagi natijalar;

  • ijodiy faollik;

  • oliygoh va jamoat ishlaridagi ishtirok.

Shuningdek, stipendiya turiga qarab nomzodning ta’lim yo‘nalishi, ilmiy ishlari va sohadagi yutuqlariga alohida e’tibor qaratilishi mumkin.

Eng katta kvota uchta stipendiyaga to‘g‘ri keldi

Taqsimotda eng ko‘p o‘rin Islom Karimov, Prezident va Navoiy nomidagi davlat stipendiyalariga ajratilgan.

Ushbu uchta stipendiya hissasiga jami 556 ta kvota to‘g‘ri keladi. Bu barcha ajratilgan o‘rinlarning katta qismini tashkil etadi.

Eng kam kvota esa Pahlavon Mahmud nomidagi stipendiyaga belgilangan — atigi 3 ta.

Talabalarni jiddiy raqobat kutmoqda

Davlat stipendiyasi talabaga nafaqat moddiy qo‘llab-quvvatlash, balki uning ilmiy va ta’limdagi yutuqlarini rasmiy e’tirof etish imkonini ham beradi.

Endi oliy ta’lim muassasalari belgilangan kvotalar asosida munosib nomzodlarni saralaydi. 776 ta o‘rin uchun yuz minglab talabalar orasidan eng yuqori natija ko‘rsatganlar tanlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadiKutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadiBugun, 12:08Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Bugun, 00:20O‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiO‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiKecha, 20:05O‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiKecha, 16:45Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiErtaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiKecha, 13:28O‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiO‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildi18.07, 22:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi