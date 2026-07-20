Kutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadi

·28·O‘zbekiston
Kutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadi

O‘zbekistonga kirib kelgan kuchli issiq havo to‘lqini ertadan, 21 iyuldan boshlab asta-sekin chekina boshlaydi. «O‘zgidromet» ma’lumotiga ko‘ra, respublika hududlarida havo harorati 6–9 darajaga pasayishi kutilmoqda.

Sinoptiklar ma’lum qilishicha, haroratning eng past ko‘rsatkichlari 23 iyuldan boshlab kuzatiladi. Shu tariqa so‘nggi kunlarda hukm surgan jazirama issiq o‘rnini nisbatan salqinroq ob-havo egallashi kutilmoqda.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq 20 iyul kuni O‘zbekistonning ayrim hududlarida, jumladan Toshkent shahrida kuchli shamol esishi va ba’zi joylarda chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan edi.

Bundan tashqari, «O‘zgidromet» 21–24 iyul kunlari kutilayotgan yomg‘irlar sababli respublikaning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida sel hamda suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.

Mutaxassislar fuqarolarga ob-havodagi keskin o‘zgarishlarni inobatga olish, ayniqsa tog‘li hududlarga safar rejalashtirayotganlar ehtiyotkor bo‘lishi lozimligini tavsiya etmoqda.

O'zbekistonO'zgidrometToshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Bugun, 00:20O‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiO‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiKecha, 20:05O‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiKecha, 16:45Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiErtaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiKecha, 13:28O‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildiO‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildi18.07, 22:44Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi18.07, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi