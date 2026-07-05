O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi

·51·O‘zbekiston
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari Abbos Fayzullayev va Eldor Shomurodovga X'Peng rusumli avtomobillar tantanali ravishda topshirildi. Sovg‘alar B.A. Holding tomonidan futbolchilarga taqdim etildi.

Marosimda so‘z olgan Abbos Fayzullayev ko‘rsatilgan e’tibor uchun minnatdorlik bildirdi. U bu sovg‘ani shaxsiy yutuq emas, balki butun milliy terma jamoaning mehnatiga berilgan baho sifatida qabul qilishini aytdi.

"Kichik mehnatimizni qadrlashgani uchun katta rahmat. Bu sovg‘a butun terma jamoamizning yutug‘i. Futbolni bir kishi o‘ynamaydi, bu jamoaviy natija. Kompaniyaga ham minnatdorlik bildiramiz", dedi Abbos Fayzullayev.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi

Tadbirda futbolchilarga avtomobil kalitlari topshirildi. Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev milliy terma jamoaning so‘nggi yillardagi asosiy futbolchilaridan biri sifatida e’tirof etildi.

O'zbekistonAbbos FayzullaevEldor ShomurodovX'PengB.A. Holding
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaO‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaBugun, 21:37Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Bugun, 21:25Toshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarToshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarBugun, 18:10Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Bugun, 12:173 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdi3 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdiBugun, 01:48Toshkent osmonidagi chaqmoqlar kameralarga muhrlandiToshkent osmonidagi chaqmoqlar kameralarga muhrlandiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??