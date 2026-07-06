Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbekistonda ayollarning pensiyaga chiqish tartibiga oid yangi o‘zgarishlar nazarda tutilgan qonun loyihasi ishlab chiqildi. Unga ko‘ra, 2026 yil 1 iyundan boshlab ayollar uchun pensiya tayinlash tartibiga yangi qoidalarni joriy etish taklif etilmoqda.
Loyihaga muvofiq, mehnat staji kamida 20 yilni tashkil etgan ayollar belgilangan pensiya yoshidan bir yil avval pensiyaga chiqish huquqini qo‘lga kiritishi mumkin. Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, ayollar 55 yoshdan pensiyaga chiqadi. Agar mazkur tashabbus qabul qilinsa, 20 yillik ish stajiga ega bo‘lgan ayollar 54 yoshdan boshlab pensiya olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Shuningdek, mehnat staji 22–25 yil yoki undan ortiq bo‘lgan hamda og‘ir va zararli mehnat sharoitida faoliyat yuritgan ayollar uchun yanada imtiyozli tartib taklif etilmoqda. Bunday toifadagi fuqarolar 53 yoshdan boshlab pensiyaga chiqish huquqiga ega bo‘lishi mumkin.
Mazkur o‘zgarishlar hozircha qonun loyihasi doirasida taklif etilgan bo‘lib, ular rasman qabul qilinganidan keyin kuchga kiradi. Agar loyiha tasdiqlansa, ayollarning mehnat staji va mehnat sharoitiga qarab ertaroq pensiyaga chiqishi uchun huquqiy asos yaratiladi.
…