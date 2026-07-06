Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin

·98·O‘zbekiston
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin

O‘zbekistonda ayollarning pensiyaga chiqish tartibiga oid yangi o‘zgarishlar nazarda tutilgan qonun loyihasi ishlab chiqildi. Unga ko‘ra, 2026 yil 1 iyundan boshlab ayollar uchun pensiya tayinlash tartibiga yangi qoidalarni joriy etish taklif etilmoqda.

Loyihaga muvofiq, mehnat staji kamida 20 yilni tashkil etgan ayollar belgilangan pensiya yoshidan bir yil avval pensiyaga chiqish huquqini qo‘lga kiritishi mumkin. Amaldagi qonunchilikka ko‘ra, ayollar 55 yoshdan pensiyaga chiqadi. Agar mazkur tashabbus qabul qilinsa, 20 yillik ish stajiga ega bo‘lgan ayollar 54 yoshdan boshlab pensiya olish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Shuningdek, mehnat staji 22–25 yil yoki undan ortiq bo‘lgan hamda og‘ir va zararli mehnat sharoitida faoliyat yuritgan ayollar uchun yanada imtiyozli tartib taklif etilmoqda. Bunday toifadagi fuqarolar 53 yoshdan boshlab pensiyaga chiqish huquqiga ega bo‘lishi mumkin.

Mazkur o‘zgarishlar hozircha qonun loyihasi doirasida taklif etilgan bo‘lib, ular rasman qabul qilinganidan keyin kuchga kiradi. Agar loyiha tasdiqlansa, ayollarning mehnat staji va mehnat sharoitiga qarab ertaroq pensiyaga chiqishi uchun huquqiy asos yaratiladi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?Bugun, 19:41O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?O‘zbekiston pasporti jahon reytingida qaysi pog‘onadan joy oldi?Bugun, 17:19O‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladiO‘zbekistonda issiqlik +42 darajagacha ko‘tariladiBugun, 12:33O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnat yoshida?Bugun, 12:23O‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaO‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaKecha, 21:37O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiO‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiKecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi