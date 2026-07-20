Samarqandda qadimiy hukmdorlar saroyi izlari topildi

·28·O‘zbekiston
Samarqandda qadimiy hukmdorlar saroyi izlari topildi

Samarqand viloyatining Jomboy tumanida joylashgan mashhur Mingtepa arxeologik yodgorligida olib borilayotgan ilmiy qazishmalar davomida milodiy VIII asrga mansub bo‘lishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy hukmdorlar saroyining me’moriy qoldiqlari aniqlandi. Bu haqda Madaniy meros agentligi ma’lum qildi.

Agentlik xabariga ko‘ra, arxeologik tadqiqotlar Yahyo G‘ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya institutining ilmiy xodimlari Amriddin Berdimurov, Husniddin Rahmonov va Nigora Mahkamova rahbarligida amalga oshirilmoqda.

Qazishmalar natijasida Mingtepa yodgorligining Ark (qal’a) qismida joylashgan, milodiy VIII asrning birinchi yarmiga tegishli saroy majmuasining me’moriy tuzilishi ochib berildi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu inshoot ilk o‘rta asrlar davridagi shaharsozlik, me’morchilik an’analari va davlat boshqaruv tizimini o‘rganishda muhim tarixiy hamda ilmiy manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Qora polietilen ustida naqshli qadimiy tosh va ganch parchalari yotibdi.

Bundan tashqari, qazish ishlari davomida saroyning zal qismida VIII asrga oid haykaltaroshlik namunalari ham aniqlangan. Hozirgi vaqtda topilmalar yuzasidan qo‘shimcha ilmiy tadqiqotlar va tahlil ishlari olib borilmoqda.

Arxeologlar fikricha, yangi topilmalar Mingtepa yodgorligining siyosiy, madaniy va ijtimoiy hayoti haqidagi tasavvurlarni yanada boyitish, shuningdek, ilk o‘rta asrlarda ushbu hududning tarixiy taraqqiyotiga oid yangi ilmiy xulosalar chiqarish imkonini beradi. Bu kashfiyot O‘zbekistonning boy madaniy merosini o‘rganish yo‘lidagi muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.v

SamarkandMingtepaO'zbekistonJomboyYahyo Gulamov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi Prezidentniki776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi PrezidentnikiBugun, 12:57Kutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadiKutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadiBugun, 12:08Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Bugun, 00:20O‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiO‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiKecha, 20:05O‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiKecha, 16:45Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiErtaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiKecha, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi