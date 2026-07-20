Jizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildi
Jizzax viloyatida soxta xarid cheklarini rasmiylashtirib, davlat budjetidan 1,9 mlrd so‘m «keshbek» mablag‘ini noqonuniy o‘zlashtirish bilan bog‘liq holat fosh etildi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchilar amalda sotilmagan milliardlab so‘mlik mahsulotlarni sotilgan qilib ko‘rsatgan.
Holat yuzasidan bir necha shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozircha ish bo‘yicha yakuniy sud qarori chiqarilmagan va tergov harakatlari davom etmoqda.
16,6 mlrd so‘mlik soxta savdo ko‘rsatilgan
Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Jizzax viloyati boshqarmasi o‘tkazgan tergovga qadar tekshiruvda fuqarolar R.A. va T.Sh., shuningdek, B.R. hamda A.A. MCHJlarning mas’ul shaxslari o‘zaro til biriktirgani aniqlangan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ular go‘yoki jami 16,6 mlrd so‘mlik mahsulotlar yetkazib berilgani haqida soxta ma’lumotlarni rasmiylashtirgan.
Shundan keyin nazorat-kassa mashinalari orqali mahsulotlar realizatsiya qilingani to‘g‘risida soxta kirimlar amalga oshirilgan.
Minglab xarid cheki shakllantirilgan
Tekshiruv davomida ushbu operatsiyalar asosida jami 3 ming 106 ta xarid cheki shakllantirilgani ma’lum bo‘lgan.
Mazkur cheklar oddiy xaridlarni tasdiqlash uchun emas, davlat tomonidan ajratiladigan «keshbek» mablag‘larini olish maqsadida qo‘llangani aytilmoqda.
Tergov versiyasiga ko‘ra, cheklar ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan fuqarolar nomiga Soliq Mobile ilovasi orqali ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Budjetdan 1,9 mlrd so‘m chiqarilgan
Soxta xarid ma’lumotlari asosida fuqarolar nomiga «keshbek» mablag‘lari rasmiylashtirilgan. Oqibatda davlat budjeti hisobidan jami 1,9 mlrd so‘m mablag‘ o‘zlashtirish va rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilingani taxmin qilinmoqda.
Mazkur mablag‘lar aslida ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning qonuniy xaridlarini qo‘llab-quvvatlash uchun mo‘ljallangan tizim orqali olingan.
Holatda fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlaridan qanday foydalanilgani va ular bu jarayondan xabardor bo‘lgan-bo‘lmagani tergov davomida aniqlanishi kutilmoqda.
Qaysi moddalar bo‘yicha ish ochildi?
Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ikki moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:
167-modda — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish;
228-modda — hujjatlar, muhrlar, shtamplar va blankalarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish.
Tergov organlari soxta cheklarni shakllantirishda ishtirok etgan shaxslar doirasi, mablag‘larning keyingi harakati va yetkazilgan zararni qoplash imkoniyatlarini o‘rganmoqda.
Tergov davom etmoqda
Hozirda jinoyat ishi bo‘yicha tergov harakatlari olib borilyapti. Gumonlanuvchilarning aybi faqat sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanadi.
Jizzaxda aniqlangan ushbu holat raqamli «keshbek» tizimlarida soxta savdolar va boshqalar nomidan chek rasmiylashtirish xavfiga qarshi nazoratni kuchaytirish zarurligini yana bir bor ko‘rsatdi.
…