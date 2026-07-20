Jizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildi

·31·O‘zbekiston
Jizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildi

Jizzax viloyatida soxta xarid cheklarini rasmiylashtirib, davlat budjetidan 1,9 mlrd so‘m «keshbek» mablag‘ini noqonuniy o‘zlashtirish bilan bog‘liq holat fosh etildi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchilar amalda sotilmagan milliardlab so‘mlik mahsulotlarni sotilgan qilib ko‘rsatgan.

Holat yuzasidan bir necha shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozircha ish bo‘yicha yakuniy sud qarori chiqarilmagan va tergov harakatlari davom etmoqda.

16,6 mlrd so‘mlik soxta savdo ko‘rsatilgan

Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning Jizzax viloyati boshqarmasi o‘tkazgan tergovga qadar tekshiruvda fuqarolar R.A. va T.Sh., shuningdek, B.R. hamda A.A. MCHJlarning mas’ul shaxslari o‘zaro til biriktirgani aniqlangan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ular go‘yoki jami 16,6 mlrd so‘mlik mahsulotlar yetkazib berilgani haqida soxta ma’lumotlarni rasmiylashtirgan.

Shundan keyin nazorat-kassa mashinalari orqali mahsulotlar realizatsiya qilingani to‘g‘risida soxta kirimlar amalga oshirilgan.

Minglab xarid cheki shakllantirilgan

Tekshiruv davomida ushbu operatsiyalar asosida jami 3 ming 106 ta xarid cheki shakllantirilgani ma’lum bo‘lgan.

Mazkur cheklar oddiy xaridlarni tasdiqlash uchun emas, davlat tomonidan ajratiladigan «keshbek» mablag‘larini olish maqsadida qo‘llangani aytilmoqda.

Tergov versiyasiga ko‘ra, cheklar ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan fuqarolar nomiga Soliq Mobile ilovasi orqali ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Budjetdan 1,9 mlrd so‘m chiqarilgan

Soxta xarid ma’lumotlari asosida fuqarolar nomiga «keshbek» mablag‘lari rasmiylashtirilgan. Oqibatda davlat budjeti hisobidan jami 1,9 mlrd so‘m mablag‘ o‘zlashtirish va rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilingani taxmin qilinmoqda.

Mazkur mablag‘lar aslida ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning qonuniy xaridlarini qo‘llab-quvvatlash uchun mo‘ljallangan tizim orqali olingan.

Holatda fuqarolarning shaxsiy ma’lumotlaridan qanday foydalanilgani va ular bu jarayondan xabardor bo‘lgan-bo‘lmagani tergov davomida aniqlanishi kutilmoqda.

Qaysi moddalar bo‘yicha ish ochildi?

Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ikki moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:

  • 167-modda — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish;

  • 228-modda — hujjatlar, muhrlar, shtamplar va blankalarni qalbakilashtirish yoki ulardan foydalanish.

Tergov organlari soxta cheklarni shakllantirishda ishtirok etgan shaxslar doirasi, mablag‘larning keyingi harakati va yetkazilgan zararni qoplash imkoniyatlarini o‘rganmoqda.

Tergov davom etmoqda

Hozirda jinoyat ishi bo‘yicha tergov harakatlari olib borilyapti. Gumonlanuvchilarning aybi faqat sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanadi.

Jizzaxda aniqlangan ushbu holat raqamli «keshbek» tizimlarida soxta savdolar va boshqalar nomidan chek rasmiylashtirish xavfiga qarshi nazoratni kuchaytirish zarurligini yana bir bor ko‘rsatdi.

JizzakhSoliq MobileProsecutor General's Office
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda qadimiy hukmdorlar saroyi izlari topildiSamarqandda qadimiy hukmdorlar saroyi izlari topildiBugun, 17:05776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi Prezidentniki776 ta davlat stipendiyasi ajratildi: 187 tasi PrezidentnikiBugun, 12:57Kutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadiKutilmagan o‘zgarish: ertadan O‘zbekistonda harorat pasayadiBugun, 12:08Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Hokimning yer bo‘yicha qarori cheklanadi: yangi tartib nima beradi?Bugun, 00:20O‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiO‘zbekistonda elektr iste’moli bo‘yicha navbatdagi rekord yangilandiKecha, 20:05O‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiO‘zbekistonlik o‘quvchilar xalqaro kimyo olimpiadasida 4 ta medalni qo‘lga kiritdiKecha, 16:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi