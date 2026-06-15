Shavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpinga tavallud kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladi.
Davlat rahbari maktubida Si Szinpinning Xitoy taraqqiyoti va modernizatsiyasidagi o‘rnini alohida ta’kidladi.
Shuningdek, so‘nggi yillarda O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasidagi do‘stlik, o‘zaro ishonch va har tomonlama strategik sheriklik munosabatlari yangi bosqichga ko‘tarilgani qayd etildi.
Shavkat Mirziyoyev Xitoyning Yangi O‘zbekiston islohotlarini qo‘llab-quvvatlayotganini yuqori baholab, Si Szinpinga mustahkam sog‘liq va yangi muvaffaqiyatlar tiladi.
…