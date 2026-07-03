Prezident yosh ixtirochi qizlarni elektromobil bilan taqdirladi (video)

·30·O‘zbekiston
Prezident yosh ixtirochi qizlarni elektromobil bilan taqdirladi (video)

O‘zbekistonda innovatsion texnologiyalar sohasida yuksak natijaga erishgan bir guruh iqtidorli qizlar Prezident sovg‘asi bilan taqdirlandi. Yangi avlod avtomobili loyihasini yaratgan jamoaga Volkswagen rusumidagi zamonaviy elektromobil topshirildi.

Mazkur jamoa joriy yilning aprel oyida Yoshlar innovatsiya ofisi ko‘magida tashkil etilgan "Kelajak muhandislari" xalqaro festivalida ishtirok etib, o‘zining innovatsion ishlanmasi bilan g‘oliblikni qo‘lga kiritgan edi. Ularning loyihasi hakamlar hay’ati tomonidan yuqori baholanib, texnik yechimlari va zamonaviy yondashuvi alohida e’tirof etildi.

Yosh muhandisalarning ushbu muvaffaqiyati munosib rag‘batlantirildi. Davlat rahbari nomidan ularga Volkswagen elektromobili tantanali ravishda topshirildi. Mazkur mukofot yoshlarning ilm-fan, muhandislik va innovatsiyalar sohasidagi izlanishlarini qo‘llab-quvvatlash hamda ularni yangi marralar sari ruhlantirishga qaratilgani ta’kidlandi.

UzbekistanVolkswagenEnjinyurlar bo'lajakda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gruziya Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni oliy orden bilan taqdirladiGruziya Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni oliy orden bilan taqdirladiBugun, 14:42Kegeylida yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiKegeylida yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiBugun, 14:07Dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: qayerlarda yomg‘ir yog‘adi?Dam olish kunlari ob-havo keskin o‘zgaradi: qayerlarda yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 13:30Xorijdagi talabalarga O‘zbekiston brendi uchun grant beriladiXorijdagi talabalarga O‘zbekiston brendi uchun grant beriladiBugun, 11:05O‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldiBugun, 09:50Jahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdiJahon chempionati O‘zbekistonni dunyoga yanada tanitdiKecha, 22:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi