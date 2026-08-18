Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yildi: endi uning taqdiri nima bo‘ladi?
Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yilgan, biroq uni buzish yoki o‘rniga yangi majmua qurish bo‘yicha rasmiy tasdiqlangan qaror mavjud emas. Ayrim xabarlarda bozor o‘rnida yangi ekologik bozor va ko‘ngilochar majmua qurilishi aytilgan, ammo bu ma'lumotlar hozircha tasdiqlanmagan. “Yangiobod” eski elektr jihozlari, turli asbob-uskunalar, kollektsion buyumlar hamda noyob va noodatiy topilmalari bilan mashhur.
Toshkentdagi mashhur “Yangiobod” bozori sotuvga qo‘yilgani haqidagi xabarlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda uning kelajagi borasida turli taxminlar paydo bo‘ldi. Ayrim xabarlarda bozor o‘rnida yangi ekologik bozor va ko‘ngilochar majmua qurilishi aytilmoqda.
Hozircha “Yangiobod”ni buzish yoki uning o‘rniga yangi majmua qurish bo‘yicha rasmiy tasdiqlangan qaror mavjud emas. Shu sababli bozorda katta qurilish boshlanishi haqidagi xabarlarni hozircha tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilishga erta.
“Yangiobod” nimasi bilan mashhur?
Bozor Toshkentdagi o‘ziga xos savdo maskanlaridan biri hisoblanadi. Bu yerda yillar davomida:
eski elektr jihozlari;
turli asbob-uskunalar;
kollektsion buyumlar;
noyob va noodatiy topilmalar sotib kelinadi.
Aynan shu muhit “Yangiobod”ni boshqa bozorlardan ajratib turadi.
…