O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladi

·19·O‘zbekiston
O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladi

O‘zbekistonda 17 avgust kuni havo harorati biroz pasayib, ayrim hududlarda kunduzgi ko‘rsatkichlar 31 darajagacha tushadi. Biroq mamlakatning janubiy viloyatlarida issiq hali ham sezilarli bo‘lib, harorat 41 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Toshkentda kun davomida havo qisman bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan esadigan shamolning tezligi 3–8 m/s atrofida bo‘lib, ayrim paytlarda 12–14 m/s gacha kuchayishi mumkin. Ba’zi hududlarda shamol chang‘-to‘zon ko‘tarishi ehtimoli bor.

Poytaxtda tungi harorat 21–23 daraja, kunduzi esa 34–36 daraja bo‘lishi prognoz qilingan.

Qoraqalpog‘istonda ob-havo o‘zgaruvchan kechadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Harorat kechasi 17–22 daraja, kunduzi 31–36 daraja oralig‘ida bo‘ladi. Shamol ba’zi hududlarda 18 m/s gacha kuchayib, chang‘-to‘zonlar yuzaga kelishi ehtimoli bor.

Xorazm viloyatida ham kunduzi havo 31–36 daraja atrofida bo‘ladi. Kechga yaqin ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol tezligi 9–14 m/s gacha yetadi.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog‘ingarchilik kutilmayapti. Kunduzgi harorat 33–38 daraja bo‘ladi. Shamol ayrim joylarda 15–20 m/s gacha kuchayishi va chang‘-to‘zon ko‘tarishi mumkin.

Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo asosan qisman bulutli bo‘ladi. Yog‘ingarchilik ehtimoli past. Kunduzi harorat 32–37 daraja, kechasi esa 18–23 daraja atrofida bo‘ladi.

Qashqadaryo va Surxondaryoda esa issiq yanada kuchli seziladi. Bu hududlarda kunduzgi harorat 36–41 daraja gacha ko‘tarilishi mumkin. Kechasi havo 20–25 daraja bo‘ladi. Shamolning ayrim joylarda 18 m/s gacha kuchayishi va chang‘-to‘zon kuzatilishi ehtimoli bor.

Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo qisman bulutli, ayrim joylarda o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 32–37 daraja, kechasi 18–23 daraja bo‘lishi prognoz qilingan.

Respublikaning tog‘li hududlarida esa nisbatan salqin havo saqlanadi. Bu yerlarda tungi harorat 13–18 daraja, kunduzgi harorat 23–28 daraja atrofida bo‘ladi. Ayrim joylarda shamol 13–18 m/s gacha kuchayishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat borMandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor15.08, 18:09O'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkinO'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkin15.08, 11:33Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?14.08, 21:57Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladi14.08, 16:1415 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?15 avgust kuni O‘zbekistonda havo qanday bo‘ladi?14.08, 16:06Prezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandiPrezident maslahatchisi almashdi: Olim Davlatov tayinlandi13.08, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi
Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi