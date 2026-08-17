Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?

·17·O‘zbekiston
Prezident imzolagan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi nimalarni o‘zgartiradi?
Qisqacha

Prezident farmoni bilan O'zbekistonda sud-huquq tizimini transformatsiya qilishga qaratilgan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi tasdiqlandi. Strategiya 2030 yilgacha sud hokimiyatining mustaqilligi va ochiqligini ta'minlash, fuqarolar hamda tadbirkorlarning huquqlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan 6 ta ustuvor yo'nalishni belgilaydi.

O‘zbekistonda sud-huquq tizimini tubdan transformatsiya qilish va fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini ishonchli himoya etishga qaratilgan tarixiy hujjat imzolandi. Prezident farmoni bilan mamlakatda inson qadrini ulug‘laydigan xalqchil va xolis tizimni barpo etishga yo‘naltirilgan «Adolatli sudlov – 2030» strategiyasi rasman tasdiqlandi.

Ushbu konseptual hujjat «Sudlar — xalqchil va adolatli odil sudlov tayanchi hamda Yangi O‘zbekiston haqiqat ustuni» degan ezgu shior ostida ishlab chiqilgan bo‘lib, sud hokimiyatining mutlaq mustaqilligi va ochiqligini ta’minlashni maqsad qiladi.

2030 yilgacha bo‘lgan islohotlarning 6 ta asosiy ustuni

Strategiyaga muvofiq, tizimni yangilash va aholi ishonchini mustahkamlash quyidagi oltita ustuvor yo‘nalish bo‘yicha amalga oshiriladi:

  • 1. «Xalq sudi»: Sud hokimiyati faoliyatida to‘liq ochiqlik va shaffoflikni ta’minlash, fuqarolarning axborot olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda ortiqcha byurokratiyadan xoli qulay tizim yaratish;

  • 2. «Adolat qo‘rg‘oni»: Har qanday tashqi bosim, ta’sir va aralashuvlardan mutlaqo xoli, inson huquqlari va qonun ustuvorligiga tayanadigan mustaqil odil sudlov institutini shakllantirish;

  • 3. «Kafolatlangan adolat»: Chixqarilgan har bir qarorning qonuniy, adolatli va asosli bo‘lishini ta’minlash, fuqarolar va tadbirkorlarning buzilgan huquqlarini to‘liq tiklash kafolatlarini kuchaytirish;

  • 4. «Adolat posbonlari»: Yuksak axloqiy, ma’naviy va professional malakaga ega bo‘lgan, pok va halol sudyalar korpusini tarbiyalash hamda shakllantirish;

  • 5. «Raqamli adliya»: Sud ishlarini yuritish jarayonlarini to‘liq elektron shaklga o‘tkazish, sun’iy intellekt va zamonaviy raqamli texnologiyalarni sudlov tizimiga keng tatbiq etish;

  • 6. «Xalqaro e’tirof»: Odil sudlov va inson huquqlari sohasidagi eng ilg‘or xalqaro standartlar hamda konvensiyalar talablarini milliy qonunchilik va amaliyotga integratsiya qilish.

Mazkur keng ko‘lamli strategiya O‘zbekiston sud tizimini jazolovchi organ emas, balki har bir fuqaroning qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qiluvchi haqiqiy adolat maskaniga aylantirishga xizmat qiladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

O'zbekistonYangi O'zbekistonAdolatli sud – 2030
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiQashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiBugun, 12:17O‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiO‘zbekistonda bugundan boshlab issiq pasayadi: ayrim hududlarda 31 darajagacha bo‘ladiBugun, 05:35Mandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat borMandatdan o'ta olmadingizmi? OTMga kirish uchun yana bir imkoniyat bor15.08, 18:09O'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkinO'zbekistonda bugun chang-to'zon ko'tarilishi mumkin15.08, 11:33Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?Sud tizimida katta islohotlar davri: Qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?14.08, 21:57Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladiDam olish kunlari O‘zbekistonda issiq havo saqlanib qoladi14.08, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Bugun Shavkat Mirziyoyevning tug‘ilgan kuni. Davlatimiz rahbari 69 yoshga to‘ldi
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin
Pensiyada katta o‘zgarish: davlat jamg‘armaga 50 foiz qo‘shishi mumkin