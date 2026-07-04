Prezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi

·19·O‘zbekiston
Prezident Sergelidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 iyul kuni Toshkent shahrining Sergeli tumaniga tashrif buyurib, “O‘zgarish” va "Ittifoq" mahallalarida amalga oshirilgan bunyodkorlik hamda obodonlashtirish ishlari bilan yaqindan tanishdi.

Bu haqda Prezident matbuot xizmati ma’lum qildi.

Davlat rahbari hududni piyoda aylanib, yangidan barpo etilgan va ta’mirlangan ko‘chalar, savdo va xizmat ko‘rsatish maskanlari, bolalar maydonchalari hamda aholi uchun yaratilgan zamonaviy infratuzilmani ko‘zdan kechirdi.

Shavkat Mirziyoyev hamrohlar bilan "Manticha" oshxonasi yonidagi yo‘lakda yurib bormoqda.

Tashrif davomida Prezident mahalla aholisi bilan samimiy muloqot qildi. Ayniqsa, bolalar bilan suhbatlashib, ular bilan esdalik uchun suratga tushgani tashrifning e’tiborli lahzalaridan biri bo‘ldi.

Shavkat Mirziyoyev hamrohlar davrasida qo‘lini ko‘ksiga qo‘yib yurib bormoqda.

Qayd etilishicha, Yangi Sergeli ko‘chasida amalga oshirilgan loyiha natijasida 250 nafardan ortiq yangi ish o‘rni yaratilgan. Shuningdek, hududda savdo va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari, dam olish maskanlari hamda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan yangi obyektlar foydalanishga topshirilgan. Mazkur o‘zgarishlar aholi turmush sifatini yaxshilash va yangi ish o‘rinlarini ko‘paytirishga xizmat qilishi ta’kidlandi.

Ko‘p qavatli binolar orasida joylashgan yashil istirohat bog‘i.
Shavkat MirziyoyevToshkentSergeli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?Bugun, 17:03Toshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiToshkent turistlar uchun yanada qulay shaharga aylanadiBugun, 16:25Qashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqdaQashqadaryoda yetishtirilgan pomidor qoqilari Yevropa va Osiyo bozorlariga yo‘l olmoqdaBugun, 15:48O‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadiO‘zbekistonda noyob hayvonlarni ovlash taqiqlanadiBugun, 13:45Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Bugun, 12:32Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Bugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??