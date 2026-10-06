O‘zbekistondagi 9 ta g‘or va tuz koni sayyohlar uchun ochiladi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistondagi 9 ta g‘or va tuz koni sayyohlar uchun ochiladi

O‘zbekistondagi to‘qqizta g‘or va bitta tuz konini sayyohlar uchun yangi turistik maskanlarga aylantirish rejalashtirilmoqda. Mazkur obyektlarga tashrif buyuruvchilar uchun maxsus sayyohlik yo‘nalishlari tashkil etilib, zarur infratuzilma yaratiladi.

Turistik obyektlar ro‘yxatidan Peshog‘or, Yaxdon, Omonqo‘ton, Kiyev, Hazrati Dovud, Qorong‘i Yulduz, Boybuloq, Teshiktosh va Amir Temur g‘orlari o‘rin olgan. Shuningdek, Xo‘jaikon tuz koni ham sayyohlik yo‘nalishiga kiritilgan.

Loyihaga ko‘ra, ushbu maskanlarda sayyohlar uchun maxsus yo‘nalish ko‘rsatkichlari va navigatsiya tizimlari o‘rnatiladi. Bu tashrif buyuruvchilarga obyektlar bo‘ylab qulay harakatlanish imkonini beradi.

Bundan tashqari, g‘orlarning uch o‘lchamli modellari yaratiladi. Har bir turistik obyekt uchun QR-kodga ega raqamli pasport ishlab chiqiladi. Sayyohlar mazkur kodni telefon orqali skanerlab, g‘or yoki tuz konining tarixi, xususiyatlari va boshqa ma’lumotlari bilan elektron shaklda tanishishlari mumkin bo‘ladi.

Peshog‘orTo‘qqizta g‘orXo‘jaikon tuz koniAmir Temur g‘orlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi12 sentabr 14:56O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?O‘zbekistonga sayyohlar oqimi 21 %dan ziyod o‘sdi: Eng ko‘p qaysi davlatlardan kelishmoqda?17 sentabr 17:01Turistik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiTuristik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildi3 avgust 10:07Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiSayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi7 iyun 21:23Navoiyda Qizilkok uran koni ishga tushirildiNavoiyda Qizilkok uran koni ishga tushirildi25 aprel 18:45O‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdiO‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdi10 iyun 14:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi